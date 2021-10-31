Son dakika: Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın alıyor! Resmi açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alec Baldwin sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladıAlec Baldwin' sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladı!#Alec Baldwin
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Skandal fotoğraf bile etkilemedi... 1 milyon Türkün yaşadığı Fransaya ırkçı cumhurbaşkanı mı geliyor Skandal fotoğraf bile etkilemedi... 1 milyon Türk'ün yaşadığı Fransa'ya ırkçı cumhurbaşkanı mı geliyor?#Fransa
Erdoğan - Biden zirvesinde neler konuşulduErdoğan - Biden zirvesinde neler konuşuldu?#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
Aynı aileden 15 günde peş peşe dört acı haberAynı aileden 15 günde peş peşe 'dört' acı haber#Koronavirüs
Bu kadarına da pes Instagram fenomeni annesini hapisten böyle kaçırdıBu kadarına da pes! Instagram fenomeni annesini hapisten böyle kaçırdı#Kolombiya
Uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis tutuklandı Bir vukuatı daha çıktıUyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis tutuklandı! Bir vukuatı daha çıktı#Adana
İngiltere hayali gerçek oluyor Devir teslim için resmi açıklamaİngiltere hayali gerçek oluyor! Devir teslim için resmi açıklama#Acun Ilıcalı
Bir ilçenin kâbusu oldu: Tehlike büyüyor... Korkutan sözlerBir ilçenin kâbusu oldu: Tehlike büyüyor... Korkutan sözler!#Aydın
Altaydan kötü haber Resmi açıklama geldi, Valencia ve Gustavonun durumu ise...Altay'dan kötü haber! Resmi açıklama geldi, Valencia ve Gustavo'nun durumu ise...#Fenerbahçe
ABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiasıABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiası!#Koronavirüs
Türkiye’nin doğa harikası kanyonları… 7 şehirden sonbaharın yakıştığı en güzel 10 kanyonTürkiye’nin doğa harikası kanyonları… 7 şehirden sonbaharın yakıştığı en güzel 10 kanyon #Seyahat
Avrupanın göbeğinde ölüm gibi bir şey… Bu mahallede 1 yıldır elektrikler kesikAvrupa'nın göbeğinde 'ölüm gibi bir şey'… Bu mahallede 1 yıldır elektrikler kesik#İspanya
Pınar Deniz su diyetiyle zayıfladıPınar Deniz su diyetiyle zayıfladı#Pınar Deniz
Hülya Avşar: Telefonumdan Tanju’yu silmedimHülya Avşar: Telefonumdan Tanju’yu silmedim#Magazin Tarihi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın alıyor! Resmi açıklama

#Acun Ilıcalı#Hull City#Acun Ilıcalı Hull City
Son dakika: Acun Ilıcalı, Hull Cityyi satın alıyor Resmi açıklama

İngiltere Championship ekibi Hull City, son günlerde Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alacağı yönündeki haberlerin İngiliz basınında da çıkmasının ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Hull City'den yapılan açıklamada; "Basında çıkan son haberler ışığında, kulübün devir teslim işlemleri döneminden geçtiğini açıklamak isteriz. Şu anda konuyla ilgili daha fazla bilgi veremiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

7 YILDIR SATILAMIYORDU

Taraftarlar ve kulübün sahibi olan Mısırlı Allam ailesi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 7 yıldan beri satışta olan Hull City’nin yeni sahibi Acun Ilıcalı oluyor.

30 MİLYON STERLİN

İngiliz basınındaki iddialara göre 30 milyon Sterlin (400 milyon TL) karşılığında yapılan anlaşmada, İngiltere Championship’te (2. lig) mücadele eden Hull City yeniden Premier Lig’de yer alırsa, Ilıcalı 20 milyon sterlin (264 milyon TL) daha ödeme yapacak. Kulüp krediler nedeniyle Allam ailesine yaklaşık 40 milyon sterlin borçlu. Ilıcalı’nın cazip teklifi de düşme hattında bulunan kulüp için büyük bir kurtuluş olarak görülüyor.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz yıl Hollanda futbol kulübü Fortuna Sittard’ın hissesini satın alan ve geçtiğimiz aylarda ortaklıktan ayrılan Acun Ilıcalı, eylül ayında yaptığı açıklamada, Hull City ile ilgilendiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “Hull City’nin başarısıyla İngiltere’de ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Umarım Hull City, gelecekte teknik direktörden futbolcularına kadar Türklerden oluşur. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak.”

Haberin Devamı

Son dakika: Acun Ilıcalı, Hull Cityyi satın alıyor Resmi açıklama

Haberle ilgili daha fazlası:
#Acun Ilıcalı#Hull City#Acun Ilıcalı Hull City

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi