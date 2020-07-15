Son dakika! Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı!

Survivor 2020'nin finalinde Acun Ilıcalı, Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard maceralarının başladığını söyledi.

Ünlü televizyoncu, ''Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum'' sözlerini kullandı.

Acun Ilıcalı ayrıca, ''Bundan sonra Fortuna'yı takip edin'' dedikten sonra Fortuna Sittard'ın 21 bin takipçili olan Instagram hesabı çok kısa bir süre içinde 2 kat artarak 40 bine dayandı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!