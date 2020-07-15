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Haber Giriş: 15.07.2020 - 00:52,Son Güncelleme:

Son dakika! Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı!

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Son dakika! Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı!
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Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalinde Hollanda takımı Fortuna Sittard için müjdeyi verdi.

Survivor 2020'nin finalinde Acun Ilıcalı, Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard maceralarının başladığını söyledi.

Ünlü televizyoncu, ''Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum'' sözlerini kullandı.

Acun Ilıcalı ayrıca, ''Bundan sonra Fortuna'yı takip edin'' dedikten sonra Fortuna Sittard'ın 21 bin takipçili olan Instagram hesabı çok kısa bir süre içinde 2 kat artarak 40 bine dayandı.

Son dakika Acun Ilıcalı, Fortuna Sittardı resmen açıkladı

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