Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

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Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın kariyer yolculuğundaki durağı bir kez daha değişiyor. Watford ile sezona başladıktan sonra Fenerbahçe'ye dönen Ozan için işler pek de iyi gitmedi.

Fenerbahçe, sezon başında milli futbolcusu Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık göndermişti. İki kulüp arasındaki anlaşmada Watford'un Premier Lig'de kalması halinde 7 milyon euro karşılığında Ozan Tufan'ı satın alması zorunlu hale getirilmişti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

ESKİ OZAN TUFAN GİBİ DÖNEMEDİ

Sezonun ilk yarısında Watford formasıyla yalnızca 7 Premier Lig maçına çıkan Ozan Tufan, 2 Şubat'ta Fenerbahçe'ye geri döndü. 27 yaşındaki futbolcu Watford formasını 9 resmi maçta giydi, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Fenerbahçe'de bir türlü tutunamayan Ozan Tufan, Premier Lig tecrübesinin ardından yeni bir başlangıç için yeniden Sarı-lacivertli takıma geri döndü ancak bu dönüşte de başarı sağlanamadı. Ozan Tufan ve Mesut Özil, 24 Mart günü yapılan resmi açıklamayla kadro dışı bırakıldı.

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7 MİLYON EUROLUK PLAN SUYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe ile Watford arasındaki Ozan Tufan anlaşmasında İngiliz kulübün Premier Lig'de kalması halinde Ozan'ı 7 milyon euro karşılığında satın alma zorunluluğu maddesi bulunuyordu. Ligde dün Crystal Palace deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Watford'un küme düşmesi kesinleşti. Böylece Ozan Tufan'ın Watford'a bonservisiyle gitme ihtimali de ortadan kalktı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Sezon ortasında Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor. 27 yaşındaki milli futbolcu, bir kez İngiltere'nin yolunu tutuyor. İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Shota Arveladze'nin raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Hull City, Ozan Tufan'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştı.

ACUN ILICALI'DAN OZAN TUFAN SORUSUNA CEVAP

Dün akşamki Fenerbahçe Anadolu Efes maçını saha kenarındaki koltuklardan takip eden Acun Ilıcalı, devre arasında muhabirimiz Süleyman Arat'ın Ozan Tufan sorusunu yanıtladı.

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Süleyman Arat, Acun Ilıcalı'nın yanına giderek etrafındaki kalabalık arasında ancak "Ozan Tufan Hull City'de mi, konu halloldu mu?" sorusunu yöneltebildiğini, Ilıcalı'nın ise 'Eveti doğru' yanıtını verdiğini aktardı.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA NE KADAR GİRECEK?

Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis geliri de elde etmesi beklenirken, bu rakamın 3-4 milyon euro arası bir tutar olacağı iddia ediliyor. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde Sarı-lacivertlilerin kasasına girecek rakama bir de bonus ücreti eklenecek.

Ozan Tufan'n güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro. Ozan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla geçtiğimiz dönem fiyatını 11 milyon euroya kadar çıkarmıştı.

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ALLAHYAR'IN OPSİYONU DA KULLANILABİLİR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini de alacağı konuşuluyor. Opsiyondaki bonservis bedeli 3,5 milyon euro olarak biliniyor.