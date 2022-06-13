Son dakika: Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e büyük övgü! "Aşık olursunuz..."

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Bordo mavililerle Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Abdullah Avcı, başarıyla tamamladıkları sezonu değerlendirirken birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili olarak TRT Spor'da katıldığı programda şu açıklamaları yaptı:

"HEDEF SÜPER KUPA VE DEVLER LİGİ"

Öncelikli hedeflerinin Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'ne adım atmak olduğunu belirten Avcı, "Belki de son senelerin en yoğun süreci bizim için başlayacak. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ön elemesi, lig başlayacak, bu sürece çalışarak devam ediyoruz. Geçen seneden bir tık daha iyisini yapmak istiyoruz. Ulaşılabilir en yakın iki hedef var; Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'ne adım atmak. Öncelikli hedeflerimiz bu ikisi." diye konuştu.

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"DENİZİN ÜSTÜ BİR FİLM PLATOSU GİBİYDİ"

Şampiyonlukla ilgili konuşan Avcı, "Tekneyle çıktığımız gün anladım ki çok büyük bir şey olmuş. Denizin üstü bir film platosu gibiydi. Detaylarla kazanırsın, detaylarla kaybedersin. Hayat sana çalıştığında hep deneyimler kazandırıyor. Kupa bir sonuç. Oynattığın oyun, savunmada ne yapıyorsun, bunlar çok önemli. Bu oyunu geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

"BAKARSINIZ BİR GÜNDE 1-2 TRANSFER BİRDEN BİLE OLABİLİR"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ancak henüz biten bir transfer olmadığını kaydeden Avcı, "Trabzonspor her zaman sahaya çıktığında rakibine gücünü hissettirir. Transferde mevkiler belli çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz oyuncular var ama kesinleşip biten transferler yok. Bir bakarsın hemen gerçekleşirler. Biz hızlandırmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bitmiş bir transfer yok ancak taraftarlarımız endişe etmesin. Geçen sezondan bir iskeletimiz var. Transfer işleri de belli olmaz. Bakarsınız bir günde 1-2 transfer birden bile olabilir."

"OYUN SİSTEMİ ARTIK ÇOK DEĞİŞTİ"

Dünyada oynanan futbolun çok değiştiğini belirten başarılı teknik adam, "Kupa çok önemli. Futbolda ne mesaj veriyorum. Herkese saygı göstermek önemli. Dünyadaki oyun sistemi artık çok değişti. Rakibin oynadığı oyun çok önemli. İlhan Palut'u başarısız sayabilir miyiz? Belli bir felsefesi var ve ben çok beğeniyorum. Ama inanın 2-3 sene daha lig ikincisi olsun başarısız sayılacak." şeklinde konuştu.

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"ÖNÜMÜZDE ÇOK BÜYÜK HEDEFLER VAR"

Trabzonspor olarak önlerinde büyük hedefleri olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "3 ay önceden bizim kamp yeri, transferdeki bölgelerimiz belliydi. Önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyada oyun çok değişti. Tek bir oyun üzerinden ilerleyemezsiniz. Rakibe hazırlanmak diye bir şey var. Başkan ve yöneticiler temsili olacak. Teknik adamın bir terbiyesizliği yoksa, yöneticinin oyuna ve antrenmanına karar vermesinde büyük yanlışlık var. Bu sirkülasyon antrenörlük mesleğini de itibarsızlaştırıyor. Oyun felsefesi bırakacağız. Trabzonspor verimli toprak. Bu toprağı daha dizayn etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRANSFERİ...

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Uğurcan Çakır'ın harika bir kaptanlık yaptığını ve takıma büyük katkı sağladığını vurgulayan Avcı, oyuncunun transferi hakkında ise "Son 7 senedir Milli Takım kalesini Abdullah Avcı'nın kaleci departmanının çalıştırdığı kaleciler koruyor. Volkan Babacan, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Yurt dışına gitme trenini kaçırdım diye düşünüyorum. Uğurcan Çakır bu sezon harika bir kaptanlık yaptı ve oyunuyla da çok yardımcı oldu. Takım dalgalandığı anda Uğurcan devreye girdi. Uğurcan Çakır bizim çok önemli parçamız. Gönderir misin, göndermez misin, bir sürü parametreleri var. Şuan milli takım kampında ama transferde durum ne bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

"NWAKAEME, KULÜPLE GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR"

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Anthony Nwakaeme ve Denswil'in takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Avcı, "Denswil büyük ihtimalle gelecek sezon da bizimle olacak. Sol bek ve stoper bir de 8 numara almamız lazım. Net. Anthony Nwakaeme, kulüple görüşmelere devam ediyor. Olmazsa B planını hazırlamaya çalışıyoruz. Sürecin nasıl sonlanacağını ben de merak ediyorum. Abdülkadir Ömür'ün antrenmanlarda maça nasıl hazırlandığını görseniz aşık olursunuz." dedi.