Son Dakika: Abdullah Avcı yeniden Trabzonspor'da! İşte ilk sözleri...

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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık

Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

Bordo mavili kulübün Abdullah Avcı için hazırladığı video;

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Abdullah Avcı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mucizeler hep böyle ansızın gelir..." ifadelerini kullandı.

Mucizeler hep böyle ansızın gelir… — Abdullah AVCI (@Abdullah_M_AVCI) October 12, 2023

TRABZONA GELDİ VE İLK SÖZLERİ

"Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Kasım 10'da 3 sene olacak aslında. Hep güzel duygular yaşadık. Taraftarımızın katkısıyla beraber en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada çok güzel şeyler başaracağız."

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu'nun yer alması bekleniyor.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde başladı.



Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman geniş alan oyun çalışması ile sona erdi.



Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

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BJELICA’YA 2 TAKSİTLİ TAZMİNAT

Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan ve 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Hırvat teknik adam ilk başta Trabzonspor’dan alacağının tamamını, yani 3.2 milyon Euro istemişti.

Uzun süren pazarlıkların ardından bordo mavili yönetim, Nenad Bjelica’yı sadece bu sezonki maaşına ikna etti. İddiaya göre Trabzonspor, Nenad Bjelica’nın bu yılki maaşından almadığı kısmı iki taksitte ödeyecek.