Son Dakika: Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona erdi! Abdullah Avcı adım adım geliyor... Yardımcıları belli oldu...

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, son dönemde arka arkaya alınan kötü sonuçlar sebebiyle teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı.

Bordo mavili ekip tarafından KAP'a yapılan bildirimde, 52 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

EN GÜÇLÜ ADAY ABDULLAH AVCI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası grup maçları dolayısıyla verilen milli arada yeni hocayı takıma getirmek istiyor.

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Trabzonspor yönetiminde olası teknik direktörler arasında Abdullah Avcı öne çıkıyor. Başkan Doğan, Avcı ile çalışmaya sıcak bakıyor.

7 AY ÖNCE İSTİFA ETTİ, DÖNMEK İSTİYOR

Bordo-mavili taraftarlar Fatih Tekke ve Şenol Güneş gibi isimleri gündeme getirse de yönetim kurulunun listesinde en büyük aday olarak Abdullah Avcı yer alıyor.

Takımdaki başarısızlık ve devamında gelen olağanüstü kongre süreci nedeniyle 7 ay önce istifa eden Abdullah Avcı da bordo-mavili takıma geri dönmek istiyor.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu'nun yer alması bekleniyor.

BUGÜNKÜ İDMANA ÇIKABİLİR

Abdullah Avcı ve ekibinin bugünkü antrenmanda takımın başında yer alması bekleniyor.

BJELICA’YA 2 TAKSİTLİ TAZMİNAT

Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan ve 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Hırvat teknik adam ilk başta Trabzonspor’dan alacağının tamamını, yani 3.2 milyon Euro istemişti.

Uzun süren pazarlıkların ardından bordo mavili yönetim, Nenad Bjelica’yı sadece bu sezonki maaşına ikna etti. İddiaya göre Trabzonspor, Nenad Bjelica’nın bu yılki maaşından almadığı kısmı iki taksitte ödeyecek.

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YENİ ADRESİ RANGERS İDDİASI

Trabzonspor ile yollarını ayıran Bjelica'nın İskoç devi Rangers'ın başına geçeceği iddia edildi. Team Talk'ta yer alan habere göre, teknik direktör Michael Beale ile yollarını ayıran İskoç ekibini şu anda yardımcı antrenör Steven Davis çalıştırıyor. Kısa süre içerisinde Rangers ile Bjelica arasında bir görüşme gerçekleştirilebileceği iddia edildi.