Son Dakika: Abdülkerim Bardakcı transfer sürecini anlattı! "Çok stresliydi, Galatasaray ilk tercihimdi"

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızılı kulübe transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe ile masaya oturmasına rağmen Galatasaray'a imza atmasıyla sonuçlan sürece ilişkin, "Transfer süreci benim için çok stresliydi. Galatasaray'ın teklifini duydum, ilk tercihim burasıydı, çok şükür oldu ve iyi ki de olmuş. Tırnaklarımla kazıya kazıya buralara geldim. Bu da insana ayrı bir gurur veriyor. Galatasaray'da oynamak hayalimdi, hayalimi yaşıyorum." dedi.

Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'ın yarıştığı her kulvarda hedefi şampiyonluktur. Geçen sene talihsiz bir sezon oldu. Bunu, bu sene telafi edeceğiz. Çok iyi bir Galatasaray izleteceğiz. Okan Buruk önemli bir detay. Transfer öncesi çok güzel konuştuk, benim de hoşuma gitti. Zaten ilk tercihim Galatasaray'dı.

Haberin Devamı

Çok sertlik gösteren bir savunmacı değilim. Bu konuda Marcao gibi değilim. Duran toplarda topun gidebileceği yeri hissedebiliyorum. Bir savunmacı olarak ne kadar az gol yersek o kadar iyi ama aynı zamanda ne kadar gol katkısı sağlarsam o kadar iyi. Stoperler arasından Marcao ve Kim Min-Jae'yi çok beğeniyordum. Benim üzerimde bir baskı yaratan durum yok.

Olimpiu Morutan küçük kardeşim gibi. Geçen sene içe kapalı olduğunu duydum ve elimden geleni yapıyorum açılması için. Benim de İngilizcem çok iyi değil ama İngilizce olarak anlaşıyoruz. Onun da gayet iyi İngilizcesi var.

İdol olarak gördüğüm isim Sergio Ramos. Geçen sene beni en çok Aleksandar Pesic zorladı. Haris Seferovic çok üst düzey bir golcü. Antrenmanda ilk karşılıklı oynadık, 'Bu sene inanılmaz işler yapacak' dedim.

Ahmet Çalık çok kaliteli bir kardeşimizdi. Türkiye'nin son iki senede en çok konuşulan ikilisi olduk. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim... Çok kötü oldum yine... Mekanı cennet olsun. Allah, ailesine sabır versin. İlhan hoca, tıpkı baba gibi. Sürekli başarıya aç biri. Çoğunlukla tesislerde kaldığını biliyorum.