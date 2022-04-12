Son Dakika: A Milli Takım'da Ergin Ataman dönemi! Anlaşma sağlandı...

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A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor. Orhun Ene ile yollarını ayıran TBF, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'la anlaşma sağladı.

Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.

Antrenörlük kariyerine 1996 yılında Türk Telekom ile başlayan Ergin Ataman sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climamio Bologna, Beşiktaş, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray takımlarının koçluğunu yapmıştı.

Gözden Kaçmasın TBF, Orhun Ene ile yollarını ayırdı Haberi Görüntüle

2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Ataman, iki görevi bir arada götürecek.

Anadolu Efes, Euroleague 2021 sezonunda Ergin Ataman önderliğinde Final Four'da zafere ulaşarak kupayı Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getirmeyi başarmıştı.

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