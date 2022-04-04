Son Dakika: TBF, Orhun Ene ile yollarını ayırdı! Ergin Ataman iddiası...

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Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takım başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Açıklama şöyle:

Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle

2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ERGİN ATAMAN'IN ADI GEÇİYOR

A Milli Takım antrenörlüğü için Ergin Ataman'ın adı geçiyor. Ataman daha önce de Milli Takım antrenörlüğü yapmıştı.

ORHUN ENE KİMDİR?

Orhun Ene 1 Şubat 1967'de Erzurum'da doğdu. 1,87 boyundaki Orhun Ene, sırasıyla Ortaköy, Eczacıbaşı, Paşabahçe, Fenerbahçe takımlarında guard pozisyonunda başarılı maçlar çıkardı. 1993 yılında Ülkerspor'a transfer oldu. Dört sezon boyunca Ülkerspor ile Avrupa Ligi'nde önemli görevler aldı. 1997'de Galatasaray'a geçti. Burada yaşanan bazı huzursuzluklar sonucunda üçüncü sezonu olan 2000 yılında basketbolu bıraktığını söyledi. Fakat daha sonra basketbola döndü ve 2001 yılı başında İTÜ ile anlaştı. 2003 yılına kadar İTÜ takımıyla oynadı.

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1988 ve 1989'da Eczacıbaşı, 1995'te Ülkerspor ile üç kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. 1990 ve 1992'de Paşabahçe, 1993'te Fenerbahçe, 1994 ve 1996'da ise Ülker formasıyla play off finali oynadı.

2011 yılına kadar A millî takımda yardımcı, ümit millî takımda baş antrenör olarak görev yaptı. 2009-10 sezonu için Banvit ile sözleşme imzalamıştır. 2011 yılında Tanjeviç'in yerine A millî takımın baş antrenörlüğüne getirilmiştir. Litvanya’da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda millî takımın başantrenörü olan, ancak ”12 Dev Adam” şampiyonaya 2. turda veda edince millî takımdan istifa etti.

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