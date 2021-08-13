Son Dakika: 90 günlük Süper Lig hasreti sona eriyor! O kural değişti, hakemin yorumu...

Spor Servisi - Süper Lig’de 90 günlük hasret bugün sona eriyor. Ligde 2021-22 sezonu heyecanı bugün Vodafone Park’ta son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma ile start alacak.

İLK BÜYÜK MAÇ 4. HAFTADA

Türkiye’nin 13 farklı ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta hedeflerini gerçekleştirmeye çalışacak.

Süper Lig’de ilk devre 27 Aralık’ta sona erecek. 7 Ocak’ta başlayacak olan 2. devre 22 Mayıs 2022’de tamamlanacak.

TFF’nin duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek. Localara full, tribünlere yüzde 50 oranında seyirci alınacak.

Sezonun ilk büyük maçı 4. haftada Trabzon ile G.Saray arasında oynanacak. İlk derbi ise 10. haftada Beşiktaş ile G.Saray arasında.

SADECE 2 YABANCI HOCA VAR

Ligdeki 20 takımın 18’i geçen sezonu tamamladığı teknik direktörle yoluna devam ederken, teknik direktör değişikliğine giden 2 takım F.Bahçe ve Gaziantep oldu.

Yine 18 kulübün başında yerli teknik adamlar görev yaparken Fenerbahçe, Portekizli Pereira, Karagümrük de İtalyan Farioli yönetiminde sezona başlayacak.

Futbolda 17 Haziran’da başlayan 1 transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül’de sona erecek. Ara transfer ise 12 Ocak 2022’de başlayıp 8 Şubat 2022’de sona erecek.

DİKKAT! ELLE OYNAMA KURALI DEĞİŞTİ

Bir futbolcu, takım arkadaşının eline/koluna kazara çarpan top sonrasında gol atarsa önceden iptal ediliyordu. Bu kural kaldırıldı, artık gol geçerli sayılacak. Eğer top, golü atan oyuncunun eline/koluna kazara çarpıp gol olmuşsa değişiklik yok, yine iptal.

Ofsayt belirlemelerinde önceden omuzdan hiza alınıyordu. Artık armpit (koltuk altı) sınırı dikkate alınacak.

HAKEMİN YORUMU ÖNEMLİ

Önceden kol vücuttan açılmışsa ve top geldiyse elle oynama kararı veriliyordu. Artık hakemlerden oyuncunun hareketlerini ve pozisyonu analiz etmeleri beklenecek. Elin/kolun bu konumda bulunmasının nedenine göre karar beklenecek. El/kol oyuncunun doğal bir hareketinin (zıplarken gibi) sonucunda mı vücudundan açıldı sorusuna cevap aranacak. Hakem bu yönde yorum yaparsa el yok diyebilecek.

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