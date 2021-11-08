Son 5 dakikalar Beşiktaş’ın 5 puanını uçurdu

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Süper Lig’de son 6 maçın 4’ünü kaybederek lider Trabzonspor’un 10 puan gerisine düşen Beşiktaş’ın bu sezon sergilediği istatistikler ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı...

Siyah beyazlılar maçlara iyi başlasa da sonunu getirmekte zorlanıyor ve bu yüzden çok ciddi kayıplar yaşıyor. Beşiktaş’ı zirve yarışında bu kadar geriye düşüren istatistikler şöyle:

Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah beyazlı takım, sonraki 8 karşılaşmanın tamamında gol yedi.

Beşiktaş, son 8 karşılaşmada kalesinde 15 gol görürken, bunların 10’u maçların devre sonlarında geldi.

Rakipler söz konusu 10 golün 4’ünü ilk devrelerin, 4’ünü de ikinci yarıların son 5 dakikalarında kaydetti.

Şu an 20 puanı olan siyah beyazlı takım, maçların son 5 dakikalarında yediği gollerle 5 puan kaybetti.

Adana Demir, Altay, Başakşehir ve Trabzon; Beşiktaş’a son 5 dakikalarda gol atan takımlar oldular.

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