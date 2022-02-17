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Slavia Prag'ın golcüsü, orta sahadaki beyni ve kaptanı yok! Fenerbahçe'nin galibiyetine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe
Slavia Pragın golcüsü, orta sahadaki beyni ve kaptanı yok Fenerbahçenin galibiyetine iddaada...

Giresunspor galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe, önemli isimleri takımdan ayrılan ve kaptanı sakatlanan Slavia Prag'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Konferans Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

Süper Lig'deki kötü gidişi Giresun deplasmanındaki iyi oyun ve 3 puanla sonlandıran Fenerbahçe'de, Slavia Prag'la oynayacakları maç öncesi en az 7 eksik bulunuyor.

Diego Rossi, Burak Kapacak, Miguel Crespo ve Çağtay Kurukalıp liste dışı.

Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci kesin olarak yok; Ozan Tufan, Serdar Dursun ve Mesut Özil'in durumları belirsiz.

TD İsmail Kartal'ın kalede Altay Bayındır ve önündeki "Nazım, Kim, Szalai & Ferdi" dörtlüsünden vazgeçmesi beklenmiyor.

Giresunspor karşısında performanslarıyla göz dolduran Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel ve Enner Valencia'nın formaları garanti... Kalan 3 forma için birçok alternatif ve varyasyon mevcut, hepsini maç saati öğreneceğiz.

SLAVIA PRAG

Şampiyonlar Ligi elemelerinden Avrupa Ligi'ne, oradan da Konferans Ligi'ne düşen Slavia Prag; E Grubu'nu 8 puanla 2. sırada bitirmişti.

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Hem sezon başına hem de o grup maçlarına kıyasla İstanbul'a gelen kafilede çok önemli eksikler mevcut...

Geçen sezon 29 gol katkısı (20 gol - 9 asist) veren, sezonun ilk bölümünü 12 gol ve 4 asistle geçen Jan Kuchta satıldı. Takımın orta sahadaki beyni, atakların yönlendiricisi Nicolae Stanciu da satıldı...

Kaptan Jan Boril uzun zamandır yok, ikinci kaptan Lukas Masopust ise antrenmanda sakatlandı ve maç kadrosuna alınmadı.

Bu önemli eksiklerin yanında, TD Jindrich Trpisovsky de hastalığı nedeniyle takımını İstanbul'da yalnız bırakacak. Yardımcısı Jaroslav Köstl; "Çekya'dan hareket etmeden önceki son antrenmanda kendisiyle konuştuk. İstanbul'a gelince haberleştik, maç öncesi de son görüşmemizi yapacağız. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz..." dedi.

Kanatta görev yapan Peter Olayinka ve hücum bölgesinde değerlendirilen Ivan Schranz'a dikkat!

Slavia Pragın golcüsü, orta sahadaki beyni ve kaptanı yok Fenerbahçenin galibiyetine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 10 resmi maçının 8'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Slavia PRag deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçı kaybetmedi! (3 galibiyet - 3 beraberlik)

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KONFERANS LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fenerbahçe ile Slavia Prag'ı karşı karşıya getirecek bu Konferans Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,93 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,04'ten oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,56 iken Misli.com'da 1,65!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

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%27'lik kesim önemli eksikleri olan Slavia Prag karşısında sarı-lacivertli ekipten Kadıköy'de galibiyet bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın, sarı-lacivertli takımda "en unutamadığı" 5 anısı! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe

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