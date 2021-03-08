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GeriFutbol Sivasspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

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Sivasspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan Sivas temsilcisinin, ardından çıktığı 6 maçta da bileği bükülmedi.

Rıza Çalımbay: Galatasaray gibi bir takımdan puan almak önemliydiSpor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken konuk ekip teknik direktörü Rıza Çalımbay maç sonrası açıklamalarda bulundu.
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Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Sivasspor, 27. haftata deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1 ve 29. haftada da deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı.

Oynadığı son 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde edip, hanesine 10 puan yazdıran Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 27 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Sivasspor, 34 puana sahip.

 

Sivassporun yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

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