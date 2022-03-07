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Sivasspor’un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri
Sivasspor’un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 yenilen DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

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Süper Lig’de en son bu sezonun 25. haftasında Yeni Malatyaspor’u sahasında 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından deplasmanda Fatih Karagümrük’e 1-0 yenilen Yiğido, 27. haftada da sahasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu. Yiğidolar dün de deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 29. haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 13 Mart Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

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#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri

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