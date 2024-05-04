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Sivassporlu taraftarlardan Galatasaray maçı öncesi futbolculara mektup

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#Sivasspor#Galatasaray#Süper Lig
Sivassporlu taraftarlardan Galatasaray maçı öncesi futbolculara mektup
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 12:12

Sivasspor’un Yiğido Gençlik taraftar grubu, Galatasaray maçı öncesi sporculara mektup gönderdi.

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Yiğido Gençlik taraftar grubu üyeleri tarafından futbolcular adına tek tek kendi dillerinde kaleme alınan mektuplarda Yiğidolara olan sevgileri ve destekleri belirtildi.

Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi mektuplar sporculara teslim edildi.

Teknik Direktör Bülent Uygun, "Taraftarımız size olan desteğini sevgisini anlattı. Süreç içerisinde sizin yanınızda olamayan da en zor süreçte gelip size destek olan da okuldan harçlığını biriktirip, işinden parasını arttırıp sizler için hem destek olup hem de dua edenler bir de mektup yazmak istemişler. İnce düşüncelerini sizlere yansıtmışlar. Taraftarlarımıza sevgimizi ve selamımızı gönderiyorum" dedi.

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#Sivasspor#Galatasaray#Süper Lig

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