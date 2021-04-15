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GeriFutbol Sivasspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi 3 eksik
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi 3 eksik

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Sivasspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi 3 eksik

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligde son oynadığı 11 karşılaşmada kaybetmeyen Sivasspor, 47 puanla puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada bulunuyor. 

Gençlerbirliği maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Ziya Erdal ve Aaron Appindangoye'nin sakatlıkları sürüyor.

Sivas ekibinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan da kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor, bugün Ankara'da yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

 

Sivassporda Gençlerbirliği maçı öncesi 3 eksik

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