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GeriFutbol Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Demir Grup Sivasspor'da, Süper Lig'in 5. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp doktoru Burak Ayyıldız, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ayyıldız, "Oyuncumuz Erdoğan Yeşilyurt, Kayserispor maçının ikinci yarısında ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlandı. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında ileri seviye yırtık oluşan oyuncumuzun tedavisine başlanılmış olup, 3 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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