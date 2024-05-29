×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor’da Clinton N’Jie veda mesajı paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Süper Lig#Clinton N'jie
Sivasspor’da Clinton N’Jie veda mesajı paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 16:59

Sivasspor’da sözleşmesi sona eren Kamerunlu oyuncu Clinton N’Jie, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Haberin Devamı

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

N’Jie, “Mükemmel olmasa da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sivasspor taraftarlarına ve bana bu şansı veren Başkanımıza çok teşekkür ederim. Sivasspor’a iyi şanslar diliyorum” notunu ekledi.

Geçen sezon başında Dinamo Moskova'dan Sivasspor’a transfer olan futbolcu N’Jie bu sezon kırmızı-beyazlı formayla toplamda 31 maça çıktı. Kamerunlu futbolcu 2 gol, 3 asist katkısı yaparken, 1 kırmızı, 3 kez de sarı kartla gördü. N'jie, bu süreçte bin 458 dakika sahada kaldı.

Gözden KaçmasınRey Manaj, Sivasspor’a veda etti Kalbimde olacaksın...Rey Manaj, Sivasspor’a veda etti! "Kalbimde olacaksın..."Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Süper Lig#Clinton N'jie

BAKMADAN GEÇME!