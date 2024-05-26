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Rey Manaj, Sivasspor’a veda etti! "Kalbimde olacaksın..."

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Rey Manaj#Süper Lig
Rey Manaj, Sivasspor’a veda etti Kalbimde olacaksın...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 09:53

Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

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Birçok takımdan teklif alan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Golcü oyuncu sosyal medya hesabından Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Manaj, “Seni seviyorum Sivas, her zaman kalbimde olacaksın, her şey için teşekkür ederim” notunu ekledi.

Manaj’ın paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.

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#Sivasspor#Rey Manaj#Süper Lig

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