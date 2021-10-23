Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi tamam

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
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