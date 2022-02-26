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Sivasspor'da 3 sakat 1 cezalı, Beşiktaş'ta 7 isim deplasmana gitmedi! Öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Sivassporda 3 sakat 1 cezalı, Beşiktaşta 7 isim deplasmana gitmedi Öne çıkan iddaa tercihi...

Son maçlarda formsuz bir görüntüde olsa da iç sahada uzun süredir kaybetmeyen Sivasspor, 4 Eylül Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

SİVASSPOR

Son 6 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Sivasspor'da, zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.

13 gol katkısı (2 gol - 11 asist) ile takımın en önemli isimlerinden biri olan Max Gradel cezalı; Leke James, Ahmet Oğuz ve Fredrik Ulvestad sakat.

TD Rıza Çalımbay'ın Gradel'in yokluğunda sol kanada Olarenwaju Kayode'yi çekmesi bekleniyor. Sağ kanatta Pedro Henrique forma giyer, hücum merkezinde Mustapha Yatabare veya Moussa Konate izleriz.

Orta alanda Fayçal Fajr ve Isaac Cofie'nin yanında Hakan Arslan ya da Kerem Atakan Kesgin olur; Ahmet Oğuz'un yokluğunda sağ bekte görev yapan Erdoğan Yeşilyurt aynı bölgede oynamaya devam eder.

Çalımbay daha önce Beşiktaş'a karşı kariyerinde 11 farklı takımla 38 maça çıkarken, bu 38 maçın sadece 7'sini kazanabildi.

BEŞİKTAŞ

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Arka arkaya beraberlikler alıp Avrupa potasından düşen Beşiktaş, Altay galibiyetiyle kendine gelmişti.

Siyah-beyazlı ekibin Sivas kafilesinde 7 isim yer almadı! Sakatlığını atlatan Valentin Rosier maç kadrosunda...

Mert Günok, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Kevin N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle deplasmana götürülmedi.

TD Önder Karaveli, Rosier'in son durumuna göre sağ bek tercihine maç saati karar verecek. Fransız oyuncu hazır olmazsa, son 3 resmi maçta olduğu gibi Kerem Kalafat'ı sağ bekte izlemeye devam ederiz.

Rıdvan'ın yokluğunda sol bekte de bir kez daha Umut Meraş oynayacak. Stoper ikilisi "Welinton & Vida" olacak.

Orta alanda "Atiba & Josef" önünde serbest rolde Alex Teixeira forma giyecek. Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Kenan Karaman; en ileride Michy Batshuayi oynayacak.

Sivassporda 3 sakat 1 cezalı, Beşiktaşta 7 isim deplasmana gitmedi Öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un iç sahada oynadığı son 4 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 6 maç "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 7 gol)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

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%32'lik kesim son haftalarda formsuz bir görüntüde olan Sivasspor karşısında siyah-beyazlı ekipten yana...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Sivassporda 3 sakat 1 cezalı, Beşiktaşta 7 isim deplasmana gitmedi Öne çıkan iddaa tercihi...

Kenan Karaman ve Umut Meraş'ın eğlenceli anları! İzleyelim...

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