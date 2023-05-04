Sivasspor, U17 Elit A Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı

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D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan U17 Elit A Ligi final karşılaşmasında dakikalar henüz 5i gösterirken Fenerbahçe, Çağrı Fedainin golüyle 1-0 öne geçti. Maça daha baskın başlayan sarı-lacivertli ekip, 23’üncü dakikada Samet Seymen Sargının golüyle skoru 2-0a taşıdı. Sivasspor’dan Yunus Emre Konak, dakikalar 29u gösterirken sahneye çıkan isim oldu ve skoru 2-1e getirerek farkı 1e indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi ve 45+1inci dakikada Sivasspor, Emre Gökay ile skora denge getiren golü kaydetti ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarı sarı-lacivertli ekibin ataklarıyla başladı. Dakikalar 47yi gösterirken bu kez Yasir Boz dengeyi bozan isim oldu ve Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçirdi. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan karşılaşmada, Emre Gökay, Fenerbahçe’nin golünden 5 dakika sonra bir kez daha maça denge getiren golü kaydetti ve skor 3-3 oldu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 90 dakikanın sonunda seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibini 11-10 mağlup eden Sivasspor, U17 Elit A Ligini şampiyon olarak tamamladı.



U17 Elit A Ligi’nde en iyiler şu şekilde:



En İyi Teknik Direktör - Turan Bora (Sivasspor)



En İyi Kaleci - Serkan Kaan Sarman (Sivasspor)



Gol Kralı - Recep Yalın Direk (Galatasaray)



En İyi Oyuncu - Emre Gökay (Sivasspor)



U17 Bölgesel Gelişim Ligi Yarı Final eşleşmeleri ise şu şekilde;



15:00 - Yomra Spor - Bursa Yıldırım Spor



18:00 - Kocaelispor - Nazilli Belediyespor



İki karşılaşma da yarın D-Smarttan canlı yayınlanacak.

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