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Sivasspor, U17 Elit A Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı

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#Sivasspor#Fenerbahçe#U17
Sivasspor, U17 Elit A Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 21:51

Türkiye Futbol Federasyonu’nun büyük önem verdiği U17 Elit A Ligi final maçında, Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Rakibini penaltılar sonucunda 11-10 mağlup eden Sivasspor, U17 Elit A Liginin şampiyonu oldu.

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D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan U17 Elit A Ligi final karşılaşmasında dakikalar henüz 5i gösterirken Fenerbahçe, Çağrı Fedainin golüyle 1-0 öne geçti. Maça daha baskın başlayan sarı-lacivertli ekip, 23’üncü dakikada Samet Seymen Sargının golüyle skoru 2-0a taşıdı. Sivasspor’dan Yunus Emre Konak, dakikalar 29u gösterirken sahneye çıkan isim oldu ve skoru 2-1e getirerek farkı 1e indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi ve 45+1inci dakikada Sivasspor, Emre Gökay ile skora denge getiren golü kaydetti ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarı sarı-lacivertli ekibin ataklarıyla başladı. Dakikalar 47yi gösterirken bu kez Yasir Boz dengeyi bozan isim oldu ve Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçirdi. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan karşılaşmada, Emre Gökay, Fenerbahçe’nin golünden 5 dakika sonra bir kez daha maça denge getiren golü kaydetti ve skor 3-3 oldu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 90 dakikanın sonunda seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibini 11-10 mağlup eden Sivasspor, U17 Elit A Ligini şampiyon olarak tamamladı.

U17 Elit A Ligi’nde en iyiler şu şekilde:

En İyi Teknik Direktör - Turan Bora (Sivasspor)

En İyi Kaleci - Serkan Kaan Sarman (Sivasspor)

Gol Kralı - Recep Yalın Direk (Galatasaray)

En İyi Oyuncu - Emre Gökay (Sivasspor)

U17 Bölgesel Gelişim Ligi Yarı Final eşleşmeleri ise şu şekilde;

15:00 - Yomra Spor - Bursa Yıldırım Spor

18:00 - Kocaelispor - Nazilli Belediyespor

İki karşılaşma da yarın D-Smarttan canlı yayınlanacak.

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#Sivasspor#Fenerbahçe#U17

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