Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Süper Lig deplasmanlarındaki son altı maçının beşini kaybeden Trabzonspor, bu mağlubiyetlerde toplam 15 gol yedi. Bu sezon dış sahadaki 13 maçının yedisini kaybeden bordo-mavililer, en son 2015/16'da daha fazla mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'in "son şampiyonu" unvanına sahip takımlarla oynadığı son yedi maçı kazanamayan Sivasspor, kulüp tarihindeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Son üç karşılaşmayı puansız geçen Yiğidolar, lig tarihindeki en uzun mağlubiyet serisini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya. Süper Lig'deki son iki maçında gol atamayan Trabzonspor, daha uzun bir kuraklığı en son Şubat 2018'de yaşadı. Son üç lig karşılaşmasını kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon dört karşılaşmalık bir galibiyet hasreti yaşamadı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Hakan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bardhi, Markovic, Yusuf Yazıcı, Gomez.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Trabzonspor'dan daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor. Sivasspor ise karşılaşmaların ilk çeyrek saatlik diliminde en az gol sevinci yaşayan ekip konumunda. Şu an Sivasspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan isim Max-Alain Gradel. Fildişi Sahilli oyuncunun Türkiye kariyerinde gol katkısı veremediği takımlar arasında Trabzonspor'dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor.

Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un en golcü ismi olan Trezeguet'nin, Türkiye'deki lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Sivasspor. Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu son altı maçı kazanamayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, en üst ligde daha uzun bir galibiyet hasretini en son İstanbul Başakşehir karşısında yaşadı.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Sivasspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.