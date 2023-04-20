Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Süper Lig#Sivasspor
Trabzonsporda Jens Stryger Larsen hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 21:15

Trabzonspor'un Sivasspor'a konuk olduğu maçta kafasına aldığı darbe sonrası sakatlanan Stryger Larsen, hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldiği maçta korkutan bir sakatlık yaşandı.

Maçın 22. dakikasında Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyonda sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Stryger Larsen'e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından sahada yapıldı.

Maçın hakemi Bahattin Şimşek, penaltıya sebebiyet verdiği için Larsen’e kırmızı kart gösterirken sedyeye alınan Larsen'in travma geçirdiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor Kulübü’nün Larsen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Trabzonsporda Jens Stryger Larsen hastaneye kaldırıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Sivasspor

BAKMADAN GEÇME!

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı Tüketirken nelere dikkat edilmeli

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

#Sağlık
Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı

Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... 'Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı'

#Paul Templer
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı