Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen hastaneye kaldırıldı

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldiği maçta korkutan bir sakatlık yaşandı.
Maçın 22. dakikasında Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyonda sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Stryger Larsen'e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından sahada yapıldı.
Maçın hakemi Bahattin Şimşek, penaltıya sebebiyet verdiği için Larsen’e kırmızı kart gösterirken sedyeye alınan Larsen'in travma geçirdiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor Kulübü’nün Larsen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.