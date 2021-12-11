Sivasspor taraftarından Galatasaray maçına koreografi hazırlığı

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Sivasspor’un “Yiğido Gençlik” adlı taraftar grubu, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte Türkiye çapında ses getiren koreografilere imza atan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçında da görkemli bir şov yapmayı hedefliyor. Konusu sır gibi saklanan koreografisi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.



Hazırlanan koreografi başlama düdüğünden önce sergilenmeye başlayacak. Yiğido Gençlik taraftar grubundan yapılan açıklamada ise, “Yiğido Gençlik Taraftar Grubu olarak, Galatasaray ile oynayacağımız maçta bir projeye daha imza atmak için çalışmalarımız devam ediyor” denildi.