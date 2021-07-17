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GeriFutbol Sivasspor, Pedro Henrique'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Futbol
Haber Giriş: 17.07.2021 - 01:41 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Pedro Henrique'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Sivasspor, Pedro Henrique'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Sivasspor, Kayserispor forması giyen Pedro Henrique ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Kayserispor forması giyen Pedro Henrique ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor ile gün içerisinde kulüp başkanları tarafından yapılan görüşmede, bonservis ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bonservis ücretinin yarısını karşılayarak transferin gerçekleşmesine katkı sağlayan As Başkanımız Serkan Aydın’a, Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz." denildi.

16 Haziran 1990’da Brezilya’nın Santa Cruz do Sul şehrinde dünyaya gelen Pedro Henrique, futbola ülkesinin Gremio takımında başladı. Ardından Caxia, FC Zürich, Stade Rennes, PAOK, Karabağ ve Astana formasını giyen futbolcu, 2019 yılında Kayserispor’a transfer oldu.

Kariyerinde 295 maça çıkan Pedro Henrique, 57 kez gol sevinci yaşadı ve 31 asist yaptı.

 

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