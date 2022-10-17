Sivasspor 3-0 Giresunspor / Maç sonucu

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 35. dakikada Yatabare, 45. dakikada Dia Saba ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Başakşehir'in ardından Giresunspor'u da yenerek bu sezon ikinci galibiyetini alan Sivasspor puanını 10'a yükseltti. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Uğur’un ortaladığı topu Erdoğan kafası ile ağlara göndermek istedi. Kaleci Onurcan son arda topu çıkartmayı başardı.

23. dakikada Erdoğan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmeyi başardı. Kaleyi hedef alan Erdoğan'ın şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

35. dakikada ceza sahası içerisindeki Sabia topu müsait durumdaki Yatabare’ye gönderdi. Yatabare’nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

Haberin Devamı

45. dakikada Sabia'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

48. dakikada Hayrullah’ın pasında ceza sahası içerisinde bulunan Oğulcan topla buluştu. Oğulcan’ın vurusunda top dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası içerisinde Njie’nin pasında Yatabare kontrollü vuramayınca top farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Oğulcan’ın ortasında Bajic kafasıyla dokunurken top üstten dışarı çıktı.

70. dakikada ceza sahası içerisinde topu kazanan Erdoğan kaleyi hedef aldı. Kaleci Onurcan son anda çıkartmayı başardı.

86. dakikada Kuwas ceza sahasına yakın bir noktada topu arkadaşı Bajic’e verdi. Bajic’in uzun şutunda top üstten dışarı çıktı.

89. dakikada Sabia’nın pasında Hakan’ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta top ağlarla buluştu. 3-0