×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor, Fode Koita’yı kadrosuna kattı! Trabzonspor'dan ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Koita
Sivasspor, Fode Koita’yı kadrosuna kattı Trabzonspordan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 20:41

EY Sivasspor, 32 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu Fode Koita'yı renklerine bağladı.

Haberin Devamı

Sivasspor, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Gineli futbolcu, İstanbul'da Sivasspor As Başkanı Yusuf Bozatlı'nın katılımı ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Montpellier altyapısında başlayan Koita, ardından Lens, Le Havre AC, SM Caen ve Blackburn Rovers takımlarının formalarını giydi. 2016 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye macerasına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Süper Lig'de 132 maça çıkan Koita, 30 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.

Gözden KaçmasınMario Balotelli resmen Adana DemirspordaMario Balotelli resmen Adana Demirspor'da!Haberi görüntüle

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan futbolcuya fesih bedeli olarak 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapılacak

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Koita

BAKMADAN GEÇME!