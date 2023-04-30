Sivasspor - Fenerbahçe maçında Ferdi Kadıoğlu fırtınası! Kariyerinde bir ilki yaşadı... "Sinirleri çelikten yapılmış"

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanan Valencia'nın yerine oyuna dahil olan Diego Rossi, 22. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti. Sarı-lacivertliler 45+1. dakikada Ferdi ile farkı 2'ye çıkarırken 45+5. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

İRFAN CAN KAHVECİ ATILDI

İlk yarıda son sözü ise 45+10. dakikada Ferdi Kadıoğlu çıktı ve Jesus'un öğrencileri, devreye 3-0'lık üstünlükle girdi. Skoru berlileyen gol ise 75. dakikada Caicedo'dan geldi ve Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.

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DERBİ ÖNCESİ FARK 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte puanını 67 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderle farkı 3'e indirdi. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

ENNER VALENCIA KORKUTTU

Müsabakanın 5. dakikasında hava topunda Ali Şaşal Vural ile çarpışmasının ardından yerde kalan Enner Valencia için sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans çağrıldı. Sedyeye alınan ve boyunluk takıldığı gözlenen tecrübeli forvetin bilincinin açık olduğu aktarıldı. Ekvadorlu yıldız, önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Valencia'nın hastanede tomografisinin çektirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe kafilesiyle İstanbul'a döndü.

VALENCIA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul'a dönüş uçağında kulüp televizyonuna konuşan Valencia, "İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz. Ailemle konuştum, iyi olduğumu biliyorlar" dedi.

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FERDİ KADIOĞLU BİR İLKİ BAŞARDI

Milli oyuncu, Sivasspor deplasmanının ilk yarısında etkileyici bir performans sergiledi ve ilk 45 dakikaya 2 gol sığdırdı. 23 yaşındaki futbolcu, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkarırken 45+10. dakikada skoru 3-0'a getirmeyi başardı.

Opta'nın verilerine göre bu sezon ligdeki üç golünü de deplasmanda atan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir dış saha karşılaşmasında iki gol kaydetti.

JESUS TARİHE GEÇTİ

Jorge Jesus, yabancı hoca olarak Arthur Zico'nun (2007-08) ardından 5 maçlık dış sahada kazanma serisini yakalayan ilk teknik adam oldu. Sivas'ta son olarak 14 Nisan 2018'de galip gelerek (2-1) 4 maçlık (3 beraberlik, 1 yenilgi) 3 puan hasretine de noktayı koyan Fenerbahçe, ayrıca Yiğido'yu 2017/18'den bu yana aynı sezonda iki kez yenmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Jesus'un öğrencileri, Sivas'ı evinde 1-0'la geçmişti.

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SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

BANU YELKOVAN: FENERBAHÇE ZORU BAŞARDI

Valencia’nın sakatlığı ve İrfan Can’ın atılması sonrası kazanmak kolay değildi.

Kâğıt üzerinde zor sayılabilecek Sivas deplasmanında, ilk yarı bittiğinde skorboard misafir takım lehine 0-3 gösteriyordu. Daha zor olan; henüz 8. dakikada en golcü ismi Valencia, Sivasspor kalecisi Ali Şaşal’la çarpışarak ambulansla sahayı terk ettikten sonra Rossi’nin kendi kendine yarattığı ve sol ayağının içiyle Sivas kalecisinin bakışları altında sağ köşeye yuvarladığı ilk gol müydü, yoksa İrfan Can Kahveci’nin Saiz’e yaptğı faul sonrası VAR’dan kırmızıya dönen kartı sonrası 10 kişi kaldıktan sonra Arda Güler’in uzaktan vuruşuna Ferdi’nin takipçiliğiyle gelen üçüncü gol mü tartışılır. O üçüncü gol, sadece birkaç dakika önce Ferdi’nin golüyle ikiye çıkan skoru rahatlatmanın ötesinde, psikolojik olarak 10 kişi kalan takımı rahatlatan unsurdu muhakkak.

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YABANCILARA KAYBETMiYORDU

Yabancı meslektaşlarını ağırladığı Süper Lig maçlarında kaybetme alışkanlığı olmayan Rıza Çalımbay, geride kalan 9 maçta tek mağlubiyetini Montella’nın Adana Demirspor’undan almıştı. İlk yarıda pozisyona giremeyen ve her türlü istatistikte geride kalan takımını kaleci dahil üç değişiklikle ikinci yarıya çıkarmayı tercih etti.

ARANAN GOL CAiCEDO’DAN GELDi

Aranan gol, beşinci oyuncu değişikliğinden hemen sonra, henüz bir dakika önce oyuna giren Caiceido’dan geldi. Bir süredir Fenerbahçe kalesini yoklayan kırmızı beyazlılar, sağdan gelişen atakta Robin Yalçın’ın pasını Caiceido ile buluşturunca, Ekvadorlu oyuncu ayağının tozuyla topu ağlara yolladı ve kale direğine çarparak ağları bulan top takımının tek golü olarak kayda geçti. Rakibinin puan kaybettiği geçen hafta yakaladığı avantajı iyi kullanamayan Fenerbahçe, derbi haftasında hatasız bir skorla maçı tamamlayarak bekleyişe geçti.

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UĞUR MELEKE: SİNİRLERİ ÇELİKTEN YAPILMIŞ BİR ADAM

F.Bahçe’de dün birinin çıkıp sorumluluğu alması gerekiyordu, o da Ferdi oldu.

Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde futbolcu ve teknik adam olarak 500’ün üzerinde maça çıkmış tek isim. Büyük bir emekçi. Beşiktaş kaptanı olarak sayısız kupa kazandı. Denizli’ye UEFA’da, Sivas’a Konferans Ligi’nde son 16 oynattı. Ancak Rıza Hoca’nın Sivas’taki son 4 sezonunu bambaşka bir kulvarda ele almak, bağımsız olarak hikayesini yazmak lazım.

Çalımbay, Haziran 2019’da Sivas’ın başına geçtiğinde muhtemelen ondan beklenen takımı güvenli bölgede tutmasıydı. İlk yılında 21’inci haftaya kadar ligi lider götürdü, sezon sonunda da takımını Avrupa’ya taşıdı.

2020- 21’de Avrupa Ligi’nde Emery’nin Villarreal’ine tosladı ama lige döndükten sonra tam 19 maçlık namağlup seriyle bir Avrupa bileti daha getirdi Sivas’a. 2021-22’de Türkiye Kupası’nı kazandı. 2022-23’te de Konferans Ligi grubunu lider tamamlayıp son 16’da Fiorentina’ya takıldı.

Sivas’ta çalıştığı her sezon Avrupa bileti kazandı. Avrupa’dan elendikten sonra da ligde hep süper seriler yakaladı. Dünkü maça da son 6 müsabakada 13 puanlık bir seriyle geldi.

iSTiKRARLI TEK KiŞi

Ancak son 4 sezonda Rıza Hoca’ya benzer bir şekilde sessiz sedasız kendi tarihini yazan bir başka adam vardı dün karşısında. Sinirleri çelikten yapılmış bir adam. 19 yaşında bambaşka bir ülkeye gelip, kaos ortamından bir türlü çıkamayan bir kulüpte tam 9 farklı hocayla çalışan ama etrafında olan bitenden asla etkilenmeyen bir adam. Yönetiminden teknik kadrosuna, soyunma odasından saha dışına hiçbir konuda istikrar sağlayamamış Fenerbahçe’de istikrarlı olan tek kişi belki de Ferdi Kadıoğlu.

ÜÇLÜ SAVUNMA

Dün Fenerbahçe’de Szalai’nin yokluğunda Peres 11’deydi. Jesus maça üçlü savunmayla başladı, Ferdi sol kanat bek oynuyordu. İrfan Can kırmızı kart gördü, Jesus dörtlüye dönüp Ferdi’yi sağ iç pozisyonuna aldı. En sonunda maçı sağ bekte bitirdi Ferdi... Bu karmaşık günde birinin öne çıkması, sorumluluk alması gerekiyordu. Onu da yapan, iki gol atıp maçın fişini çeken Ferdi oldu. Ali Koç’lu 4 sezonda 4 farklı şampiyon gören, 9 teknik adamla çalışan Fenerbahçe’nin sanırım bu süreçte başına gelen en iyi şey Ferdi...