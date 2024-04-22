Sivasspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan penaltı! VAR'daki Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydın'ı davet etti...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Sivas deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın kaderini ise uzatma dakikalarındaki penaltı kararı oldu.

MANAJ YERDE KALDI, VAR'DAN UYARI GELDİ

80. dakikada İrfan Can'ın golüyle yeniden öne geçen Fenerbahçe, maçın son anlarında kalesinde tehlike yaşadı. Soldan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan ve topu kontrol eden Rey Manaj, Djiku'nun önünde Livakovic'le karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurdu.

Manaj pozisyonun ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR incelemesini bekledi. VAR'da görev yapan Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemeye davet etti.

CİHAN AYDIN POZİSYONU İZLEYİP PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

VAR davetiyle pozisyonu izleyen Cihan Aydın, sahaya dönüp penaltı kararı verdi.

Haberin Devamı

Penaltıda topun başına geçen Manaj, Livakovic'i ters köşeye yatırdı ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi.

Fenerbahçe cephesi, hakeme penaltı kararıyla ilgili yoğun tepki gösterdi.

SERDAR DURSUN PENALTI BEKLEDİ

2-2 sonrası rakip kalede gol arayan Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Serdar Dursun 90+7'de ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Pozisyonla ilgili VAR uyarısı da olmadı.

VAR KAYITLARI SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

Bu maçtaki penaltı kararının VAR kayıtları, Salı akşamı TFF tarafından yayınlanacak.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN TEPKİ

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada penaltı kararına tepki gösterdi.

"Şimdi de gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım."