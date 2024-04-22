×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Sivasspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan penaltı! VAR'daki Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydın'ı davet etti...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sivasspor#Penaltı
Sivasspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan penaltı VARdaki Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydını davet etti...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 22:26

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan ve 2-2 eşitlikle tamamlanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında çıkan penaltı kararı çok konuşuldu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Sivas deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın kaderini ise uzatma dakikalarındaki penaltı kararı oldu.

MANAJ YERDE KALDI, VAR'DAN UYARI GELDİ

80. dakikada İrfan Can'ın golüyle yeniden öne geçen Fenerbahçe, maçın son anlarında kalesinde tehlike yaşadı. Soldan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan ve topu kontrol eden Rey Manaj, Djiku'nun önünde Livakovic'le karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurdu.

Manaj pozisyonun ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR incelemesini bekledi. VAR'da görev yapan Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemeye davet etti.

Gözden KaçmasınFenerbahçede İsmail Kartaldan penaltı yorumu ve Galatasaray ile puan farkı sözleriFenerbahçe'de İsmail Kartal'dan penaltı yorumu ve Galatasaray ile puan farkı sözleriHaberi görüntüle

CİHAN AYDIN POZİSYONU İZLEYİP PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

VAR davetiyle pozisyonu izleyen Cihan Aydın, sahaya dönüp penaltı kararı verdi.

Haberin Devamı

Penaltıda topun başına geçen Manaj, Livakovic'i ters köşeye yatırdı ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi.

Fenerbahçe cephesi, hakeme penaltı kararıyla ilgili yoğun tepki gösterdi.

Sivasspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan penaltı VARdaki Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydını davet etti...

SERDAR DURSUN PENALTI BEKLEDİ

2-2 sonrası rakip kalede gol arayan Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Serdar Dursun 90+7'de ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Pozisyonla ilgili VAR uyarısı da olmadı.

VAR KAYITLARI SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

Bu maçtaki penaltı kararının VAR kayıtları, Salı akşamı TFF tarafından yayınlanacak.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN TEPKİ

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada penaltı kararına tepki gösterdi.

"Şimdi de gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sivasspor#Penaltı

BAKMADAN GEÇME!