Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan penaltı yorumu ve Galatasaray ile puan farkı sözleri

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Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç sonrası konuştu.

"RAKİBİMİZ İYİ KAPANDI"

Sonuçta 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de çıkışı vardı son haftalarda. Bugün de çok iyi savunma yaptılar, çok kapandılar. Çok zorlandık kapalı savunmaya karşı ama 2 gol atmayı başardık. Berabere bitti maç.

"PENALTI ÇOK AĞIR KARAR"

Ben oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım çok karakterli. Her şey bitmedi. Daha 5 maç var. Son anda penaltıyla maç berabere bitti. Bu bizi bir hayli üzdü. Biz de izledik, dışarıdan destek aldığımız yorumcular, olayı inceleyince şampiyonluğa oynayan takım için çok ağır karar olduğunu düşünüyoruz. Böyle penaltı verilmez.

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"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Yabancı VAR hakemi var diye olmayan bir şeyi neden veriyorlar. Biz adalet istiyoruz. Ama bu akşam adalet bizim aleyhimize işledi. Galibiyet için geldik ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün biz burada çok iyi oynayamadık. 3-4 günde maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı. Üzgünüz, taraftarımızdan da özür diliyoruz. Önümüzde 5 tane daha maç var. Hemen toparlanıp önümüzde bakacağız. Biz 5 maçımızın 5’ini de kazanmak için bütün var gücümüzle çalışacağız. Asla pes etmedik etmeyeceğiz de.

"BİR ŞEY KAYBETMEDİK"

Taraftarımız şunu bilsin. Biz pes etmedik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar mücalede vereceğiz. 5 maç var. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik tüm gayretimizle taraftara kendimizi affetirmeyi ve şampiyon olmayı hala hedefliyoruz. Daha bir şey kaybetmedik.

"PUAN FARKININ AÇILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ! ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Puan farkıyla ilgili konuşmuyoruz. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız.