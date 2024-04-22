×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan penaltı yorumu ve Galatasaray ile puan farkı sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan penaltı yorumu ve Galatasaray ile puan farkı sözleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 22:58

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 2-2'lik Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç sonrası konuştu.

"RAKİBİMİZ İYİ KAPANDI"

Sonuçta 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de çıkışı vardı son haftalarda. Bugün de çok iyi savunma yaptılar, çok kapandılar. Çok zorlandık kapalı savunmaya karşı ama 2 gol atmayı başardık. Berabere bitti maç.

Gözden KaçmasınSivasspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan penaltı VARdaki Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydını davet etti...Sivasspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan penaltı! VAR'daki Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydın'ı davet etti...Haberi görüntüle

"PENALTI ÇOK AĞIR KARAR"

Ben oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım çok karakterli. Her şey bitmedi. Daha 5 maç var. Son anda penaltıyla maç berabere bitti. Bu bizi bir hayli üzdü. Biz de izledik, dışarıdan destek aldığımız yorumcular, olayı inceleyince şampiyonluğa oynayan takım için çok ağır karar olduğunu düşünüyoruz. Böyle penaltı verilmez.

Haberin Devamı

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Yabancı VAR hakemi var diye olmayan bir şeyi neden veriyorlar. Biz adalet istiyoruz. Ama bu akşam adalet bizim aleyhimize işledi. Galibiyet için geldik ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün biz burada çok iyi oynayamadık. 3-4 günde maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı. Üzgünüz, taraftarımızdan da özür diliyoruz. Önümüzde 5 tane daha maç var. Hemen toparlanıp önümüzde bakacağız. Biz 5 maçımızın 5’ini de kazanmak için bütün var gücümüzle çalışacağız. Asla pes etmedik etmeyeceğiz de.

"BİR ŞEY KAYBETMEDİK"

Taraftarımız şunu bilsin. Biz pes etmedik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar mücalede vereceğiz. 5 maç var. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik tüm gayretimizle taraftara kendimizi affetirmeyi ve şampiyon olmayı hala hedefliyoruz. Daha bir şey kaybetmedik.

"PUAN FARKININ AÇILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ! ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Puan farkıyla ilgili konuşmuyoruz. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!