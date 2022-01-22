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Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? "Sivasspor-Fenerbahçe" maçının kadrosu

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Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda Sivasspor-Fenerbahçe maçının kadrosu

Sivasspor-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maça çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ve Leke James, Sarı-Lacivertliler karşısında takımdaki yerini alamayacak. İşte

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Fenerbahçe , Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor 'a konuk olacak. İsmail Kartal yönetimindeki ilk galibiyetini Altay karşısında alan Kanarya, 6 eksikle gittiği zorlu Sivas deplasmanından galibiyet ile ayrılmanın peşinde. 36 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, rakipleriyle arasındaki puan farkını düşürme peşinde olacak. 2 maçtır kazanamayan Sivasspor ise kötü gidişata son vermeye çalışacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Novak, Nazım, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 

 

SİVASPOR

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Deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının 2'sini kaybeden Sivasspor, söz konusu iç saha olduğunda ise son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi ve bu 10 maçın 9'unda hem gol attı hem de ilk golü bulan taraf oldu!

Hakan Arslan, Jorge Felix, Leke James ve Fredrik Ulvestad sakat. Fayçal Fajr ve Max Gradel, ülkelerinin milli takımları ile (Fas & Fildişi Sahili) Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor.

Orta alanın enerjik ismi Kerem Atakan Kesgin de sarı kart cezalısı...

TD Rıza Çalımbay son 2 maçtır zorunluluktan stoper orijinli Özkan Yiğiter'i orta alanda oynatıyor. Fajr ve Hakan Arslan sonrası Kerem Atakan'ın da yokluğu elini iyice sıkıştıracak.

Hücumda Gradel'in olmayışı da ciddi şekilde sıkıntı yaratıyor... Gradel ile oynanan son 5 maçta 13 puan toplamışlardı, Gradel olmadan çıktıkları 4 maçta sadece 4 puan toplayabildiler.

Kanatlarda Pedro Henrique ile Erdoğan Yeşilyurt, hücum merkezinde Mustapha Yatabare forma giyecek.

FENERBAHÇE

İsmail Kartal yönetimindeki ilk galibiyetini, Altay'ı 2-1 yenerek alan Fenerbahçe'nin deplasman kafilesinde 6 isim yer almadı!

Attila Szalai cezalı; Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır sakat. Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgili bir bilgilendirme yapılmadı ancak kamp kadrosu duyurulmadan önce takımda 2 ismin Covid-19 testlerinin pozitif olduğu açıklanmıştı.

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Kartal, düzenlediği basın toplantısında 4'lü savunmada ısrarcı olacağını dile getirmişti.

Sol bekte Filip Novak, sağ bekte Nazım Sangare izleyeceğiz. Merkezde "Serdar Aziz & Kim" devam edecektir.

Altay maçının ikinci yarısında Enner Valencia oyuna girdikten sonra sol açıkta etkili olmuştu. Maça sağ bekte başlayan Bright Osayi-Samuel de sağ açığa geçip performansını artırmıştı. Aynı tercihler bu kez maçın ilk düdüğünden itibaren sahada olabilir.

Hücum merkezinde İrfan Can Kahveci, arkasında Miguel Crespo ile Luiz Gustavo ya da Jose Sosa forma giyecek.

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