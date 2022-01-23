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Sivasspor evinde kaybetmiyor! Yenilmezlik serisi 11 maç...

#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri
Sivasspor evinde kaybetmiyor Yenilmezlik serisi 11 maç...

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı.

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Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 10. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 31’e yükseltti.

Süper Lig'de son olarak sahasında 16 Ağustos 2021’de Konyaspor’a 1-0 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım, dün oynanan Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte evindeki yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 3 galibiyet ve 8 beraberlikle 17 puan elde etti.

Sivasspor, ayrıca bu sezon 30 gol atarken, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

Futbolculara 4 gün izin verildi

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 gün izin verdi.

Sivasspor, ligin 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına 27 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

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#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri

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