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Canlı anlatım: Sivasspor Başakşehir maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Sivasspor#Başakşehir
Canlı anlatım: Sivasspor Başakşehir maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 15:50

Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

SİVASSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR

İlk yarı bitti...

Goller: 37' Duarte(k.k.)

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Ziya, Cofie, Saiz, Ulvestad, N'Jie, Erdoğan, Leke James.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Januzaj, Deniz Türüç, Szysz, Keny.

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Sivasspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

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#Süper Lig#Sivasspor#Başakşehir

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