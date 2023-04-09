Canlı anlatım: Sivasspor Başakşehir maçı

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Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
SİVASSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR
İlk yarı bitti...
Goller: 37' Duarte(k.k.)
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Ziya, Cofie, Saiz, Ulvestad, N'Jie, Erdoğan, Leke James.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Januzaj, Deniz Türüç, Szysz, Keny.
SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Sivasspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.