Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç önü notları

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Antalyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünde puan kaybeden Sivasspor, önceki altı karşılaşmanın dördünü kazanmıştı. Sivasspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, rakibine en son 2017/18 sezonunda üst üste iki kere mağlup oldu.Antalyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünde puan kaybeden Sivasspor, önceki altı karşılaşmanın dördünü kazanmıştı. Sivasspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, rakibine en son 2017/18 sezonunda üst üste iki kere mağlup oldu.

Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor, sezonun ilk beş karşılaşmasında galip gelememişti. Deplasmanda altı maçtır galip gelemeyen Antalyaspor, bu karşılaşmaların beşinde 2+ gol yedi ve sadece son maçta kalesini gole kapatabildi. Süper Lig'de oynadığı son iç saha maçında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Sivasspor, evinde üst üste 2+ galibiyeti en son Eylül-Aralık 2019 arasında aldı.

Bu sezon Süper Lig'de deplasman golü atamayan tek takım olan Antalyaspor, kulüp tarihinde sadece bir sezona üst üste dört dış saha maçında gol sevinci yaşayamadan başladı.

Sivasspor forması giyen Hakan Arslan, Süper Lig kariyerinde tek hat-trick'i Antalyaspor karşısında yaptı. Hakan'ın ligde attığı son beş gol de 40-50. dakikalar arasında gelirken; bu gollerin dördünde asisti yapan oyuncu Max-Alain Gradel'di.

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Bu sezon Sivasspor'un Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Dimitrios Goutas, kariyerinde en fazla gol attığı lig sezonunu yaşıyor.

Son iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağlayan Antalyaspor sağ beki Bünyamin Balcı, kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak istiyor. Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'u konuk ettiği 13 maçın sadece birini kaybeden Rıza Çalımbay, Ekim 2013'ten bu yana rakibine iç sahada yenilmiyor.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor Antalyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.