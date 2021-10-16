Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç önü notları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Paşinyan sonunda pes etti Erdoğan Kendilerini ablukadan kurtaracaklar demişti...Paşinyan sonunda pes etti! Erdoğan 'Kendilerini ablukadan kurtaracaklar' demişti...#Zengezur Koridoru
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Dünyayı sarsacak transfer bombaları Gelecek yaz üçü bir arada...Dünyayı sarsacak transfer bombaları! Gelecek yaz üçü bir arada...#Real Madrid
Sarı kodlu uyarı Saat verildi: Kuvvetli olacakSarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Türkiyede bir ilk... Dev tünelde ışık göründüTürkiye'de bir ilk... Dev tünelde ışık göründü#TBM
Karamollaoğlu Erdoğandan randevu talep etti Gözler bu görüşmedeKaramollaoğlu Erdoğan'dan randevu talep etti! Gözler bu görüşmede#Saadet Partisi
Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar O anlar kameradaEvlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar! O anlar kamerada #Adana
Ünlü film gerçek oldu... Seni artık hiç hatırlamıyorumÜnlü film gerçek oldu... 'Seni artık hiç hatırlamıyorum' #Hafıza Silmek
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Kritik görüşme sonrası ilk açıklama Türkiyenin rolü çok önemliKritik görüşme sonrası ilk açıklama 'Türkiye'nin rolü çok önemli' #Afganistan
Naz Çağla Irmak: Aşk, Juliet gibi beni de olgunlaştırıyor - Deniz Can Aktaş: Âşık olurken Romeo’ya benziyor olabilirimNaz Çağla Irmak: Aşk, Juliet gibi beni de olgunlaştırıyor - Deniz Can Aktaş: Âşık olurken Romeo’ya benziyor olabilirim#Deniz Can Aktaş
Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'#Ünlüler Nereden Mezun
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA#Seyahat
Fakir biriyle aşk yaşarım... Ama ne kadar fakir'Fakir biriyle aşk yaşarım...' Ama ne kadar fakir? #Altın Fiyatları
HABERLERSpor Arena Haberleri

Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç önü notları

#Süper Lig#Sivasspor#Antalyaspor
Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak İşte maç önü notları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u, konuk edecek. Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor. Fraport TAV Antalyaspor ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle hanesine 8 puan yazdırdı. Antalya ekibi puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor. Sivasspor'da, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı bulunuyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç önü notları

Haberin Devamı

Antalyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünde puan kaybeden Sivasspor, önceki altı karşılaşmanın dördünü kazanmıştı. Sivasspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, rakibine en son 2017/18 sezonunda üst üste iki kere mağlup oldu.Antalyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünde puan kaybeden Sivasspor, önceki altı karşılaşmanın dördünü kazanmıştı. Sivasspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, rakibine en son 2017/18 sezonunda üst üste iki kere mağlup oldu.

Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor, sezonun ilk beş karşılaşmasında galip gelememişti. Deplasmanda altı maçtır galip gelemeyen Antalyaspor, bu karşılaşmaların beşinde 2+ gol yedi ve sadece son maçta kalesini gole kapatabildi. Süper Lig'de oynadığı son iç saha maçında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Sivasspor, evinde üst üste 2+ galibiyeti en son Eylül-Aralık 2019 arasında aldı.
Bu sezon Süper Lig'de deplasman golü atamayan tek takım olan Antalyaspor, kulüp tarihinde sadece bir sezona üst üste dört dış saha maçında gol sevinci yaşayamadan başladı.

Sivasspor forması giyen Hakan Arslan, Süper Lig kariyerinde tek hat-trick'i Antalyaspor karşısında yaptı. Hakan'ın ligde attığı son beş gol de 40-50. dakikalar arasında gelirken; bu gollerin dördünde asisti yapan oyuncu Max-Alain Gradel'di.

Haberin Devamı

Bu sezon Sivasspor'un Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Dimitrios Goutas, kariyerinde en fazla gol attığı lig sezonunu yaşıyor.
Son iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağlayan Antalyaspor sağ beki Bünyamin Balcı, kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak istiyor. Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'u konuk ettiği 13 maçın sadece birini kaybeden Rıza Çalımbay, Ekim 2013'ten bu yana rakibine iç sahada yenilmiyor.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor Antalyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Sivasspor#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım