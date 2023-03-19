Canlı anlatım: Sivasspor Ankaragücü maçı

Güncelleme Tarihi:
Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
SİVASSPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ
Goller: 23' Cofie
İkinci yarı oynanıyor
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
15. dakikada Murat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N’jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
23. dakikada Sainz’in sağ çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Cofie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Emre’nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Saiz, Ulvestad, N'Jie, Erdoğan, Leke James.
Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Hasan Ali, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Ali Sowe.
SİVASSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor ile Ankaragücü maçı saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda başladı. Hakem Suat Arslanboğa'nın görev yaptığı maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.