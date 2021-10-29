Sivasspor, Altay maçına hazır! Takımda 3 eksik...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde İzmirspor İnciraltı Cavit Ölçer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.
Isınma, açma ve germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.
Altay ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapacak.
TAKIMDA 3 EKSİK
Kırmızı-beyazlı ekipte Altay maçı öncesi Aaron Appindangoye, Koray Altınay ve Jorge Felix'in sakatlığı bulunuyor.
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