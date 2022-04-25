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Canlı: Sivasspor - Alanyaspor maçı

#Süper Lig#Sivasspor#Alanyaspor
Canlı: Sivasspor - Alanyaspor maçı

Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Sivasspor 0-0 Alanyaspor

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Fer, Emre, Efecan, Oğuz, Eduardo

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Alanyaspor, bu sezon üst üste üç karşılaşmayı puansız geçtiği bir süreç yaşamadı. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan Sivasspor, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2014/15'in son sekiz iç saha karşılaşmasında yaşadı.

Francesco Farioli'nin göreve geldiği Ocak 2022'den bu yana Süper Lig maçları en fazla gole sahne olan takım Alanyaspor. Lig tarihinde 40+ karşılaşmada görev yapan 212 teknik direktör arasında çıktığı maç başına Farioli'den daha fazla gol atılan tek çalıştırıcı Josef Venglos.

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Mustapha Yatabare'nin Süper Lig'de Sivasspor formasıyla gol atamadığı takımlar arasında Alanyaspor'dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında birer golde pay sahibi olan Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca, Kasım 2017'den bu yana ilk kez üç karşılaşmalık seri yakalamak istiyor.

Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün altısında pay sahibi olan Tayfur Bingöl, deplasmanda oynadığı son yedi lig karşılaşmasında da tabelayı değiştirdi. Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana üst üste 8+ dış saha karşılaşmasında gol katkısı sağlayan sadece iki oyuncu bulunuyor: Mbaye Diagne ve Alexander Sörloth.

Süper Lig'de yabancı teknik direktörleri konuk ettiği son beş maçı kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu süreçte Francesco Farioli'ye rakip olduğu karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı saat 20:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Sivasspor#Alanyaspor

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