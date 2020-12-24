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Haber Giriş: 24.12.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği / Maçın özeti ve goller

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Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği / Maçın özeti ve goller
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Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde ilk galibiyetini aldı.

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  • Sivasspor - Gençlerbirliği maçından fotoğraflar
  • Sivasspor - Gençlerbirliği maçından fotoğraflar
  • Sivasspor - Gençlerbirliği maçından fotoğraflar
  • Sivasspor - Gençlerbirliği maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sivasspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı mücadeleyi Sivasspor 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 45+2'de Max Gradel, 71. dakikada Hakan Arslan ve 86. dakikada Yatabare attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısını 90+2'de Arda Kızıldağ kaydetti.

Bu sonucun ardından yeni sezonda evinde ilk kez kazanan Sivasspor puanını 17'ye çıkardı. Gençlerbirliği ise 12 puanda kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr (Dk. 89 Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 89 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 64 Yatabare)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 77 Mustafa Hüseyin Seyhan), Berat Özdemir (Dk. 90 Mustafa Çeçenoğlu), Sio (Dk. 72 Ayite), Candeias, Sefa Yılmaz (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Stancu (Dk. 46 Furman)
Goller: Dk. 45 2 Gradel, Dk. 71 Hakan Arslan, Dk. 86 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90 2 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 16 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 39 Ömürcan Artan, Dk. 43 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur, Fayçal, Claudemir, Hakan, Erdoğan, Gradel, Kayode
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Halil, Polomat, Berat, Candeias, Sio, Murat, Sefa, Stancu

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti.
24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.
45 2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

 49. dakikada sağdan ceza alanına giren Ömürcan Artan'ın pasında Sio'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa mutlak bir gole izin vermedi.
70. dakikada Fajr'ın sol taraftan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topu kornere tokatladı.
71. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın soldan kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
86. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Gradel'in pasında topu kontrol eden Yatabare, ceza yayının hafif sağ çaprazından plasesini yaptı. Meşin yuvarlak filelerle buluştu.
90 2. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Ömürcan Artan'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Arda Kızıldağ, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1

Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği / Maçın özeti ve goller

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