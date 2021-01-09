Sivasspor 2-1 Gaziantep FK / Maçın özeti ve goller

Sivasspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çaldığı maçı Sivasspor 2-1 kazandı. Ev sahibinin gollerini 41 ve 47. dakikalarda Hakan Arslan atarken Gaziantep'in tek golünü 4. dakikada Alexandru Maxim kaydetti.

Gaziantep FK'da Jefferson 79. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından ligde 3 maç sonra kazanan Sivasspor puanını 22'ye çıkardı. 15 maç sonra mağlup olan Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90 Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel, Kayode (Dk. 77 Kone)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Olkowski, Kubilay Aktaş, Güray Vural (Dk. 68 Enver Cenk Şahin), Maxim, Vetrih (Dk. 55 Kenan Özer), Mirallas, Jefferson, Muhammet Demir (Dk. 68 Andre)

Goller: Dk. 4 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 41 ve 47 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Jefferson (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Güray Vural, Dk. 37 Günay Güvenç, Dk. 63 Kubilay Aktaş (Gaziantep FK), Dk. 43 Hakan Arslan, Dk. 74 Robin Yalçın, Dk. 84 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Ali Şaşal Vural, Dk. 90 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

4. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Jefferson'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Maxim, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

8 . dakikada Fajr'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Appindangoye kafa vurdu kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere çeldi.

12. dakikada Appindangoye'nin sert şutunda savunmadan dönen top, Max Gradel'in önünde kaldı. Gradel'in şutunda kaleci Günay Güvenç, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

20. dakikada Fajr'in sağ kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

25. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının içine sağ kanattan yaptığı ortada topun gelişine Hakan Arslan sert vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

28. dakikada Fajr'in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada Claudemir, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi.

41. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. Gradel'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Hakan Arslan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

7. dakikada Gradel'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Hakan Arslan, topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden ağlara gönderdi.

2-1

55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanı dışında Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Erdoğan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

75. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

79. dakikada Fajr ile Jefferson arasında yaşanan ikili mücadele sonucu hakem Mustafa Öğretmenoğlu, VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu izledi ve Jefferson'a gösterdiği sarı kartı iptal ederek Brezilyalı futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderdi.

82. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada Erdoğan Yeşilyurt, ceza sahası içinde topun gelişine sert vurdu, kaleci Güney Güvenç gole izin vermedi.

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