Sivasspor 2 - 1 Altay (Maç özeti)

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Süper Lig'in 30. haftasında Altay, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Rakibi karşısında öne geçmeyi başaran İzmir ekibi, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kümede kalma yolunda büyük bir kayıp yaşadı.

Altay'ın golü, 54. dakikada Martin Rodriguez'in ayağından geldi. Sivasspor bu gole, 78. dakikada Kayode ve 90+1'de Yatabare ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 40'a çıkardı. Altay ise puanını 29 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Fajr’ın ceza sahasına ortasında Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Ahmet’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Hakan kafa vuruşu kaleci Lis’te kaldı.

16. dakikada Ahmet’in sağ kanattan kullandığı taç atışında kaleci Lis kalesini terk ederek topu yumrukladı. Dönen topla buluşan Goutas, kalenin boş olduğunu görüp, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

İKİNCİ YARI

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50. dakikada Gradel ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan ortasında Topa yükseler Sefa’nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada Pinares’in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Rodriguez'in yerden şutunda top ağlara gitti. 0-1

72. dakikada Caner’in penaltı noktasından ortalığı topu Gradel kafası ile Kayode’nin önüne indirdi. Kayode’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

78. dakikada ceza sahası içerisinde Goutas’ın pasında Kayode topu ağlarla buluşturdu. İkinci kez ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı. Ancak itirazlar üzerine VAR’a gidildi. VAR incelemesinin ardından Sivasspor eşitliği yakaladı. 1-1

90+2. dakikada kaleci Ali Şaşal’ın uzun pasında rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Yatabare'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Goutas xx, Ziya x (Uğur dk. 34 xx), Ahmet xx, Caner xx, Hakan xx, Sefa xx (Moussa dk.59 xx), Ulvestad xx (Yatabare dk. 76 xxx), Fajr xx (Kerem dk. 59 xx), Gradel xxx, Kayode xxx

Altay: Lis xx, İbrahim xx, Murat xx, Cebrail xx, Naderi x (Kazımcan dk. 71 xx), Thaciano xx, Kappel xx Eren dk. 85 ?), Poko xx, Pinares xx (Rayan dk. 71 xx), Rodriguez xxx (Ceyhun dk. 89 ?), Paixao xx (Zeki dk. 71 xx)

Goller: Kayode (dk. 78), Yatabare (dk. 90+2) (Sivasspor), Rodriguez (dk. 54) (Altay)

Sarı kartlar: Fajr (Sivasspor), Ceyhun, Poko (Altay)