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Sivasspor 1-1 Adana Demirspor (Maçın özeti)

#Sivasspor Adana Demirspor Maçı#Süper Lig#Sivasspor
Sivasspor 1-1 Adana Demirspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor öne geçtiği maçta Adana Demirspor karşısında 90+7'de gelen golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Sivasspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Sivasspor, 7. dakikada Gradel ile öne geçerken son sözü 90+7. dakikada Balotelli söyledi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un puanı 11 oldu. Adana ekibi ise 13 puana yükseldi.

Ev sahibi ekipte Pedro Henrique, Adana Demirspor'da ise Akintola kırmızı kart gören oyuncular oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

7. dakikada Sivasspor öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla topla buluşan Gradel'in ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.

31. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Orta alandan gönderilen uzun topta rakip defansın arkasına sarkan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural mutlak bir golü önledi.

38. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan kullandığı frikikte top baraja çarparak kornere çıktı.

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42. dakikada Kayode'nin sağ kanattan altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topu, rakip defans oyuncuları son anda araya girerek uzaklaştırdı.

Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakip ceza sahasına gönderdiği topa Gradel dokunamayınca, Sivasspor mutlak bir golden oldu.
53. dakikada sol çaprazdan topla ceza alanına giren Henrique'nin altıpasa gönderdiği meşin yuvarlak, defansa çarparak kornere çıktı.

65. dakikada Henrique'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

77. dakikada Akintole'nin sağ kanattan rakip ceza sahasına yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda uzanarak kontrol etti.

90. dakikada Adana Demirspor kontra atakla tehlikeli geldi. Assombalonga'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top defansa çarparak uzaklaştı.

90 4. dakikada konuk ekip penaltı kazandı.

90 7. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Balotelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
Maçın ardından soyunma odasına giden koridorda iki takım futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İLK 11'LER

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Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Max Gradel, Kayode, Pedro, Yatabare

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

 

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#Sivasspor Adana Demirspor Maçı#Süper Lig#Sivasspor

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