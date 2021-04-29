Sivasspor 1-0 Yeni Malatyaspor(Maç özeti)
Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Kırmızı-beyazlı takım iki beraberlikten sonra galibiyet almış oldu.
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve hakem Alper Ulusoy'un düdük çaldığı mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı. Ev sahibinin golünü 88. dakikada Jorge Felix kaydetti.
Yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Sivasspor puanını 55'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.
SİVASSPOR 1-0 YENİ MALATYASPOR
GOL: 88' Felix
İlk yarı sonucu: 0-0
Süper Lig'de düşme hattı
14- Yeni Malatyaspor 40 puan
15- Başakşehir 40 puan
16- Ankaragücü 38 puan
17- Kayserispor 38 puan
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18- Kasımpaşa 37 puan
19- BB Erzurumspor 37 puan
20- Gençlerbirliği 35 puan
21- Denizlispor 28 puan
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Fajr'ın pasında sol kantta topla buluşan Gradel'in, ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
13. dakikada Kayode'nin sol kanattan ceza alanı içine ortasında, Hakan Arslan kafayı vurdu. Top kale direğinin üzerinden auta gitti.
17. dakikada Fofana'nın sol kanattan attığı uzun pasta topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
33. dakikada defansın kısa pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
35. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.
39. dakikada Gradel'in pasında topla buluşan Fajr'ın sert şutunu kaleci Ertaş Özbir, iki hamlede güçlükle kontrol etti.
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