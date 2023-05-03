Sivasspor 0-0 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı)

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Türkiye Kupası'nda finale kalacak takım, Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında belli olacak. Rövanş maçı 23-24 veya 25 Mayıs'ta oynanacak.

SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo.

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2’nci dakikada sağ kanattan Erdoğan’ın pasında Caicedo topla buluştu. Caicedo’nun çaprazdan vuruşu yandan auta gitti.

4’üncü dakikada Rossi’nin pasında ceza alanına giren Peres’in yerden gönderdiği top uzak direk dibinden auta çıktı.

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8’inci dakikada orta alanda Emre’nin ara pasında sağdan ceza alanına giren Ferdi’nin karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda kaleci Muammer ayaklarıyla topu engelledi.

11’inci dakikada sol kanattan topu süren Mert Hakan sol ayağıyla ceza alanına ortaladı, uygun durumda yükselen İrfan Can Kahveci’nin kafa vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.

18’inci dakikada sol kanattan Gradel’in ceza alanına ortaladığı topa Fenerbahçe savunmasının arasından Erdoğan dokundu. Erdoğan’ın dokunuşunda top yandan auta gitti.

37’nci dakikada sağ kanattan Erdoğan’ın pasında topla buluşan Gradel’in ceza alanı dışından şutu auta gitti.

40’ıncı dakikada sol kanattan Uğur’un ceza alanına ortasında arka direkte Caicedo kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

45’inci dakikada sol kanattan Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan İrfan Can’ın şutu direğin dibinden auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47’nci dakikada savunmada Peres’in kaptırdığı topla ceza alanına giren Erdoğan’ın sert şutunda kaleci İrfan Can’ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

61’inci dakikada ceza alanı önünde Pedro, Mert Hakan paslaşmasının ardından Mert Hakan’ın şutunda top az farkla auta gitti.

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63’üncü dakikada soldan İrfan Can Kahveci ceza sahasına girdi, pasını Batshuayi’ye çıkardı. Onun sert şutu savunmadan sekti.

66’ncı dakikada orta alanda Batsuayi’nin pasında Arda ceza alanına yaklaştı. Arda’nın sağ ayağı ile şutu auta gitti.

90’ıncı dakikada sağ kantta topla buluşan Njie’nin ceza alanına ortasında Yatabare’nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

90+5’inci daklkada soldan Arda’nın kullandığı köşe vuruşunda Arao’nun ön direkte kafa vuruşu üstten auta gitti.

TRİBÜNLER DOLDU

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.



Futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

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Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek oldu.

FENERBAHÇE’yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı‘nın deplasman tribününün büyük kısmını doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulunarak yumruk şov yaptırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına da destek oldular.