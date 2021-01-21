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Sivaspor Başkanı Mecnun Oytakmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası Pato açıklaması!
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Transfer iddialarına yanıt veren Menun Oytakmaz, "Sürekli Pato mesajı atıyorlar, 1,5 yıldır oynamamış ve senede 1,5 milyon euro isteyen bir oyuncuyu taraftar gerçekten istiyorsa alırız. Pato için en az 3-4 ay lazım" dedi.
Detaylar birazdan...
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