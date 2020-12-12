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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 22:59 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Sistem9 Yeşilyurt 2-3 Türk Hava Yolları

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Misli.com Sultanlar Ligi | Sistem9 Yeşilyurt 2-3 Türk Hava Yolları
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Türk Hava Yolları, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Aybüke Çetinay Tuna, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel, Burcu Yönder, Derya Güç)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt (Berin Yıldırım, Santana, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Polen Ünver, Merve Dalbeler Aslan)

Setler: 26-24, 19-25, 26-24, 21-25, 12-15

Süre: 144 dakika (29, 29, 32, 32, 22)

 

Misli.com Sultanlar Ligi | Sistem9 Yeşilyurt 2-3 Türk Hava Yolları

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