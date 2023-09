Sırp Novak Djokovic'in 'Hande Baladın' beğenisi başına iş açabilir!

Haberin Devamı

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Sırbistan'ı büyük çekişmeye sahne olan maçta 3-2 mağlup ederek tarihi bir başarı elde etti. Avrupa'nın en büyüğü ünvanını da ele geçiren Filenin Sultanları, şahsi sosyal medya hesaplarından bu zafere dair paylaşımlar yaptı.

Hande Baladın, Instagram hesabından, "Çok istedik seni. Yılların emeği! Şampiyonuz." sözlerinin yer aldığı kupalı bir fotoğraf paylaştı.

Hande Baladın ile birlikte Simge Aköz'ü sosyal medyadan takip eden Novak Djokovic, bu paylaşımı beğendi. Novak Djokovic'in bu beğenisi vatandaşlarının da dikkatini çekti. Novak Djokovic daha sonra beğenisini geri çekti.

Dünyaca ünlü Sırp raketin, vatandaşlarının sosyal medyada kendisini bu konuda uyarmasıyla birlikte beğeniyi geri çektiği tahmin ediliyor. Djokovic'in Hande Baladın'in şampiyonluk pozunu beğenmesinin Sırp basınına yansıması şimdiden merak konusu oldu.

Hande Baladın, Simge Aköz ve Novak Djokovic 2020 Olimpiyatları'ndan bu yana Instagram'dan takipleşiyorlar.

ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADILAR

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen kutlamaya A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, başantrenör Daniele Santarelli, taraftarlar ve basın mensupları katıldı. Organizasyonun başlangıcında FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan kupalar kürsüde sergilendi.

Ay-yıldızlı oyuncular seçtikleri şarkılarla sahneye çıktı. Oyuncular gelenek haline gelen Erik Dalı parçasıyla sahnede şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Filenin Sultanları'nda şampiyonanın MVP'si seçilen Melissa Vargas, yaptığı danslarla kutlamaya da damga vurdu.

🇹🇷 Melissa Vargas sahneye dans ederek geliyor 😍



🤳 @8gamzeturkpic.twitter.com/YrJN033u5m —Spor Arena (@sporarena) September4, 2023



MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: SIRADA OLİMPİYAT VAR



Milli oyuncuların ailelerine alkış isteyerek sözlerine başlayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Onlar olmazsa bu güzel tablo olmazdı. Cumhuriyetin 100’üncı yılında tarihte alınmamış iki kupayla huzurlarınıza geldik. Ne kadar gurur duysak azdır. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Sırada ne varsa o var. Sırada olimpiyatsa olimpiyat var. Şimdi Malatya şarkısı çalarken de şöyle hissettim. 11 ilimizde deprem yaşadık. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu şampiyonluk depremzedelere moral olsun istiyorum. Depremi yaşayanlara armağan ediyorum. Siz destek verdikçe daha güzel işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları’NDAN ŞAMPİYONLUĞA DAİR GÖRÜŞLER



Gizem Örge: "Buraya Avrupa şampiyonu olarak geldik, çok mutluyuz. Zorluklarla sınanan güzel ülkem birlikte bu tarihi başarının tadını çıkaralım."



Simge Aköz: "Bütün turnuva boyunca bizlere destek oldunuz. Ettiğiniz dualar bizlere destek oldu. Sizlere çok teşekkür ederiz."



Hande Baladın: "Bu şampiyonluk, Cumhuriyetimizin 100. yılına çok yakıştı. Her an her dakika bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz."



Kübra Akman: "Destekleriniz için çok teşekkür ederiz."



Cansu Özbay: "Bizi takip eden, bizimle üzülen bizimle sevinen herkese teşekkür ederiz. En büyük Türkiye."



Melissa Vargas: "Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz."



Ayça Aykaç: "Keşke benim buradan gördüğümü görseydiniz. Çok güzel görünüyorsunuz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz."

: "Daha güzellerini yapacağız. Bizleri desteklemeye devam edin.""Şampiyonluğu sizlerle kutlamak müthiş bir şey. Dualarınız için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyorum.""Bizleri son güne son sayıya kadar desteklediniz. Bize de şampiyonluğu sizinle kutlamak düştü. Nice kupalara.""Bize güvenmeye devam edin. Daha güzellerini kazanacağımızdan şüphem yok.""Dünyanın en güzel seyircisine sahibiz. Sizler bizim arkamızda duruyorsunuz. İyi ki varsınız.""Sahne çok güzel görünüyorsunuz. Enerjiniz çok iyi, iyi ki varsınız. Dev ekranlarda bizi desteklediniz, çok güzel görüntüler izledik. Cumhuriyetin 100’üncü yılında böyle büyük zaferler getirdiğimiz için çok mutluyuz. İyi ki varsınız."

"Harika bir gün. Destekletiniz için teşekkür ederiz.""En büyük aşkımız ülkemiz, armamız ve üzerimize giydiğimiz formamız. Bazen sayılara, bazı anlara yürek dayanmıyorBiz iyi bir aileyiz, iyi ki varsınız."