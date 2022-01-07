Sırbistan'dan Avustralya Büyükelçisi’ne Djokovic talebi

Haberin Devamı

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, Büyükelçi Emery'nin, Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağına ilişkin mahkeme kararını beklediği sırada kendisiyle ilgilenmek konusunda kişisel çaba göstereceği beklentisini dile getirdi. Bakana göre, Sırbistan Avustralya yargısının kararını hiçbir şekilde etkilemek istemiyor. Ancak ülkenin yürütme makamlarının atacağı adımların, Avustralya ve Sırbistan arasındaki iyi ikili ilişkilere uygun olmasını bekliyor” denildi.

"POLİTİK BİR OYUNUN KURBANI OLDU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Djokovic’in politik bir oyunun kurbanı olduğu ifade edilerek, “Starovic, Djokovic'in kendi iradesi dışında oynanan politik oyunun kurbanı olduğuna dair güçlü bir izlenime sahip olduğunu ve küçük düşürülmek için Avustralya'ya çağırıldığını vurguladı. Bakan Starovic, Dokovic'in suçlu, terörist veya yasadışı bir göçmen olmadığını, ancak Avustralya makamları tarafından kendisine bu şekilde davranıldığını ve bunun hayranlarının ve Sırbistan vatandaşlarının anlaşılabilir bir şekilde öfkelenmesine neden olduğuna dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

NELER OLMUŞTU?

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi. Avustralya Sınır Güvenliği (ABF), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABF, Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmediği ve yerine getirdiğine dair uygun kanıt sağlamadığını onaylamaktadır. Bu kapsamda vizesinin iptal edildiğini onaylamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Novak Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini vurgulayarak, "Özellikle sınır güvenliği söz konusu olduğunda kural, kuraldır. Sağlam sınır politikalarımız, Avustralya'nın dünyada Covid-19'da en az can kaybı oranına sahip olan ülkeler arasında olmasının en önemli nedenidir. Tetikte olmaya devam edeceğiz" demişti.

Haberin Devamı

Ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün yaptığı açıklamada, "Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz" demişti.