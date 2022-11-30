Sinan Bolat ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den gelen teklif, Jorge Jesus, Galatasaray...

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Ülkemizde bir dönem Kayserispor, Galatasaray formaları giyen ve sarı kırmızılı ekiple Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki milli kaleci, transfer iddiaları başta olmak üzere Türkiye’deki dönemi ve A Milli Futbol Takımımızla ilgili Spor Arena'ya değerlendirmelerde bulundu.

SORU: Ülkemizde bir dönem Kayserispor, teknik direktör Cesare Prandelli ve Hamza Hamzaoğlu dönemlerindeyse Galatasaray forması giydin. Galatasaray’da kaleyi beraber koruduğunuz Fernando Muslera ve Türkiye’deki serüveninizle alakalı neler söylersin?

Galatasaray’da oynamak benim çocukluk hayalimdi. Türkiye’de büyük bir takımda oynamak nasip oldu. Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamak bunu daha da güzelleştirdi. Benim için ayrı bir mutluluk ve gurur. Genel olarak bakarsak Galatasaray’daki sezonum çok güzel geçti. Muslera gibi bir kaleci olduğu için fazla süre almadık, sadece kupa maçlarında oynadık. Muslera, yetenek ve karakter olarak çok iyi bir insan. Bunu söylememe gerek yok. Herkes bunun farkında. Galatasaray’a geldiği günden beri çok faydalı oldu. Şampiyonluklar da büyük bir emeği var. Bence Muslera, Türkiye’ye gelen yabancı kaleciler arasında ilk 3’e girecek birisi.

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“SEZON BAŞINDAKİ TRANSFERLERDE BENCE EN HIZLISI GALATASARAY’DI”

SORU: Galatasaray bu sezon teknik direktörlüğe Okan Buruk’u getirip, takıma Mertens, Mata, Icardi, Sérgio Oliveira gibi yıldızları dahil etti. Ligde 27 puanla ikinci sırada bulunan sarı kırmızılı ekiple alakalı düşüncelerin nelerdir?

Sezon başındaki transferlerde en hızlısı bence Galatasaray’dı. Getirdiği oyunculara baktığımızda hepsi de kariyerli ve büyük takımlarda oynamış oyuncular. Bu kadar çok yıldızı bir araya getirdiğinde oyuncuların adaptasyonu ve oyuncuların nerede kullanılacağına dair illaki bir süreç geçmesi gerekiyor. Bunun için sezon başında bazı sıkıntılar yaşadılar. Ama Galatasaray’ın son haftalardaki performansı çok iyi. Son oynanan karşılaşmalara baktığımızda oyuncuların birbirlerine uyum sağladıkları belli. Başakşehir’e karşı mükemmel bir maç çıkardılar. Galatasaray, her sene şampiyonluğun büyük adaylarından biridir. Mertens, kariyerli bir futbolcu. Zamanla ve adaptasyon sürecini geçirdiğinde Galatasaray’da daha da etkili olacağını düşünüyorum.

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SORU: Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya, 2019 yılında ikinci başkan olarak Belçika ekibi KVC Westerlo’da göreve başladı. Takımda ayrıca ülkemizden Ravil Tagir, Halil Akbunar, Muhammed Gümüşkaya gibi isimler forma giyiyor. Şu an formasını giydiğin Westerlo’daki kadro ve yönetim alanındaki yapılanmayı nasıl değerlendiriyorsun?

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Başkan Oktay Ercan Westerlo’yu devralmasıyla Hasan Çetinkaya ile beraber çok iyi işler çıkardılar. O zaman takım ikinci ligde mücadele ediyordu. Yaptıkları transferler ve tercihlerle takımı iki sene sonra birinci lige çıkardılar. Şu an gayet iyi bir durumdayız ve çok iyi gidiyoruz.

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“FENERBAHÇE’DEN TEKLİF GELDİ AMA TERCİHİM WESTERLO’DAN YANA OLDU”

SORU: Fenerbahçe’de Berke Özer'in ayrılığı sonrası Altay Bayındır'a alternatif olarak transferde ismin geçiyordu. Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig’deki kulüplerle görüşme gerçekleştirdiniz oldu mu?

İsim vermek doğru olmaz ama dediğiniz gibi Fenerbahçe ve birkaç Süper Lig takımından teklifler geldi. Tercih yapmam gerekiyordu ve bu da Westerlo’dan yana oldu. Yaptığım tercihten dolayı gayet memnunum. İnşallah böyle gideriz ve Westerlo’yu daha yüksek seviyelere çekeriz.

“JORGE JESUS’UN OYNATTIĞI OYUNU HERKES GİBİ BEN DE HAYRANLIKLA İZLİYORUM”

SORU: Süper Lig’deki yarış hakkında neler söylemek istersin? Kadro yapılanması ve oynanan futbola bakıldığında şampiyonluk yolunda favori olarak gördüğün bir takım var mı?

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Şu an daha sezonun yarısına varmadığımız için net bir takım söylemek için henüz erken. Galatasaray, az önce söylediğim gibi favori takım. Ama baktığımızda Fenerbahçe, geçen seneki durumundan çok daha iyi yerde ve onlar da favori. Jorge Jesus, çok iyi bir hücum futbolu oynatıyor. Elindeki oyuncuların tamamını iyi bir şekilde kullanıyor. Oyuncular da bunu bildiği için oynayan veya oynamayan oyuncular her dakika hazır bir şekilde bekliyor. Herkes gibi ben de oynattığı oyunu hayranlıkla izliyorum. Bu sezonun büyük takımlar arasında çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Çok heyecanlı bir sezon olacak. İnşallah hak eden şampiyon olur.

SORU: Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçe’nin file bekçisi Altay Bayındır gösterdikleri performanslardan dolayı son dönemde taraftarların tepkisini çekti. Aynı zamanda milli takımımızın da kalesini koruyan genç eldivenlerin performansları ve gösterilen tepkiyle ilgili değerlendirmelerin nelerdir?

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Büyük takımlarda oynadığınızda doksan dakikada belki 2-3 tane top gelir. Gelen toplardan bir tanesi kaleye girerse o zaman göze batıyorsun. Orada kendini göstermen gerekiyor. Herkesin kariyerinde inişli çıkışlı ve zor bir dönem vardır. Bu durum sadece kaleciler için değil oyuncular için de geçerlidir. Ben bir oyuncunun veya kalecinin yıllardır aynı seviyede maç oynadığını veya her maçı çok iyi çıkardığını bilmiyorum. Taraftarın bunları bilmesi gerekiyor. Altay’ın ve Ersin’in takımlarına zaten katkıları çok büyük. Taraftarların bunu gözden kaçırmaması gerekiyor. Tam tersi daha fazla destek vermeleri gerekiyor ki kaleciler bu zorlu süreci daha çabuk atlatsınlar.

“ERSİN, ALTAY VE UĞURCAN AVRUPA’DA ÇOK RAHAT OYNARLAR”

SORU: A Milli Futbol Takımımızın eski kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, “Dünyanın önde gelen takımlarında en az 5 kalecisi Türk olan bir kalecilik ekolünü oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Ülkemizde yetişip yurtdışına transfer olan kalecilere Rüştü Reçber ve Berke Özer’den sonra Doğan Alemdar eklendi. Bu ekol yolundaki potansiyelimizi nasıl görüyorsun?

Benim düşünceme göre çok yüksek potansiyel var. Uğurcan, Altay ve Ersin’le milli takımda beraber oynadık. Hepsi de çok yetenekli kaleciler. İnşallah en kısa zamanda Avrupa’ya transfer olup, orada da bu performanslarını ve kalitelerini gösterirler. O kadar iyi yetenekler ki Avrupa’da da çok rahat oynayacaklardır. Alper Boğuşlu hocanın da dediği gibi altyapıya daha fazla önem verirsek Türkiye’den çok büyük kalecilerin çıkacağına inanıyorum.

SORU: Milli takımda genç bir jenerasyona sahibiz. Fakat turnuvalarda istenilen başarı gelmiyor. Katar’daki dünya kupasını kaçırdık. Hem dünya kupası ile ilgili hem de EURO 2024 elemeleriyle alakalı düşüncelerin nelerdir?

Çok yetenekli ve genç oyunculara sahibiz. Onlar da maç oynadıkça daha da tecrübe kazanıyorlar.İstediğimiz bazı sonuçlar alamasak da pes etmemek ve zaman vermek gerekiyor. Bu gruptan çıkabiliriz. Elemelerde ilk maçlara iyi başlamak çok önemlidir. Elemeleri iyi bir şekilde geçip Avrupa şampiyonasına katılacağımızı düşünüyorum. İnşallah onu da gerçekleştiririz. Hırvatistan’da Modric’in, Galler’de Gareth Bale’nin olması bizi çok etkilemeyecektir.