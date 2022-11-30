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Fenerbahçeli İsmail Yüksek için Inter iddiası! İşte teklif edilecek rakam...

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçeli İsmail Yüksek için Inter iddiası İşte teklif edilecek rakam...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 10:54

Fenerbahçe'de bu sezonun parlayan yıldızlarından İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında...

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Fenerbahçe'de herkes Arda Güler’in hangi Avrupa devine gideceğini merak ederken, Çizme’den sürpriz bir hamle geldi.

Avrupa devleri; Jorge Jesus’un gelişinden sonra Fenerbahçe orta sahasının değişmez isimleri arasına giren İsmail Yüksek’i de takibe aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre; transfer piyasasında Arda Güler’in hangi büyük kulübe gideceği konuşulurken, en somut adım İsmail için geldi.

Inter scoutlarının uzun süredir takip ettiği İsmail Yüksek için bir rapor hazırladığı, teknik direktör Simone Inzaghi’nin de genç oyuncunun alınması konusunda yönetime talepte bulunduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe’nin ise 2025 yılı Haziran ayına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek için daha yüksek bir rakam talep etmesi bekleniyor.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Fenerbahçe Haberleri

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